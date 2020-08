Wystartuj w aquathlonie

W najbliższą sobotę, (29 sierpnia), odbędzie się impreza, która zakończy akcję „Wakacje z MOSiR-em”. Będzie to druga edycja Aquathlonu, czyli sportu łączącego pływanie i bieganie. Do piątku trwają zapisy na zawody.

Powoli zbliżamy się do końca wakacji, których podsumowaniem będzie bardzo ciekawa impreza sportowa dla dzieci i młodzieży, która w zeszłym roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W ostatnią sobotę sierpnia odbędzie się Aquathlon, który łączy ze sobą dwie bardzo popularne dziedziny sportu: pływanie i bieganie. Zawody te będą ostatnim punktem tegorocznych Wakacji z MOSiR-em. Odbędą się one 29 sierpnia w CRW Dolinka oraz na stadionie przy ul. Moniuszki.

– To już druga edycja tej wspaniałej imprezy – mówi Krzysztof Fedak z Działu Organizacji Imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. – Zawody są skierowane do wszystkich dzieci, które kochają sport i zabawę. Liczy się udział i frajda, a wynik sportowy tak naprawdę schodzi na dalszy plan. Zachęcamy rodziców, by zapisywali swoje dzieci na tę imprezę.

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do piątku (28 sierpnia) do godz. 23.59 lub do osiągnięcia limitu 100 miejsc. Zawodników na zawody zgłasza rodzic lub opiekun prawny poprzez formularz na stronie: aquathlon.elblag.pl. Jeśli do tego czasu nie zostanie osiągnięty limit miejsc, będzie możliwość dopisania dziecka w sobotę, 29 sierpnia, w biurze zawodów do godz. 9.30. Udział w zawodach jest bezpłatny.

– Aquathlon jest odmianą popularnego w naszym mieście triathlonu, ale bez kolarstwa. Mamy nadzieję, że przyjmie się w Elblągu, ponieważ jest to świetna forma spędzania czasu w aktywny sposób – dodaje Tomasz Kowalski ze Szkoły Pływania Maluchy Pływają. – Na zawody zapraszamy wszystkie dzieci od 4 do 12 lat.

W zależności od wieku zawodnicy będą mieli do pokonania różne dystanse. Najmłodsi przepłyną jedną długość basenu i przebiegną 200 metrów, a najstarsi zawodnicy do przepłynięcia będą mieli 8 długości basenu i 1000 metrów biegu.

Szczegółowy podział kategorii wiekowych i dystansów:

4-5 lat – 25m pływania (możliwość płynięcia z rodzicem lub przyborem) / 200m biegu

6-7 lat – 25m pływania (możliwość płynięcia z przyborem) / 300m biegu

8-9 lat – 50m pływania / 500m biegu

10-11 lat – 100m pływania / 7700m biegu

12 lat – 200m pływania / 1000m biegu

Pływanie odbędzie się na basenie sportowym w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, skąd dzieci wybiegną na boczny parking. Tu zlokalizowana będzie strefa zmian, a trasa biegu znajdzie się na stadionie piłkarskim przy ul. Moniuszki. Startujemy o godzinie 10, ale każdy zawodnik z rodzicem bądź opiekunem musi zgłosić się do biura zawodów od 8.30 do 9.30. Dla pierwszych trzech zawodniczek i pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej przewidziano puchary. Każdy zawodnik po ukończeniu zawodów otrzyma pamiątkowy medal.

Ze względu na przeprowadzane zawody i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, w sobotę 29 sierpnia CRW Dolinka od godz. 9.30 do godz. 12.00 będzie wyłączona z użytku. Obiekt przed zawodami i po ich zakończeniu zostanie zdezynfekowany. Przypominamy, że do CRW Dolinka można wejść jedynie pod warunkiem zakrycia ust i nosa. Osoby bez maseczek lub przyłbic nie będą wpuszczone do obiektu. Prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń organizatorów i obsługi.