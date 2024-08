Wystartuj w jubileuszowym Biegu Niepodległości

To już tradycja, że 11 listopada biegacze w biało-czerwonych barwach spotykają się na Starym Mieście. Nie inaczej będzie również w tym roku, nadchodzi wielkie biegowe święto. Właśnie ruszyły zapisy na X Elbląski Bieg Niepodległości. Zapisz się już teraz!

- Dzisiaj zapowiadamy start zapisów na ostatnią w tym roku biegową imprezę w naszym mieście, jubileuszową, X edycję Elbląskiego Biegu Niepodległości. Zachęcam już teraz do wzięcia udziału w Małym Biegu i Biegu Głównym na 10 km. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, aby przebiec taką trasę, to dystans można rozłożyć startując wspólnie w sztafecie. Mam nadzieję, że zawodnicy w biało-czerwonych barwach licznie wypełnią ulice Starego Miasta i będą chcieli wspólnie z nami na sportowo świętować ten ważny dzień – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dystans i trasa

Wydarzenie rozpoczną starty Małego Biegu Niepodległości na 6 dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 m. Dzieci pobiegną ulicami Wodną i Bulwarem Zygmunta Augusta. Start Biegu Głównego na dystansie 10 km będzie ustawiony na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL. Później uczestnicy pobiegną już dobrze im znaną trasą: Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Wigilijna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, a meta będzie znajdować się także na ul. Wodnej (1 pętla). Wszyscy zawodnicy będą mieli do pokonania 3 pętle w maksymalnie 1 godzinę i 30 minut. Podczas Biegu Głównego będzie także możliwość rywalizacji sztafet 3 x 3,3 km.

Informacja o limitach miejsc i cenie pakietu

W Biegu Głównym obowiązuje limit 999 uczestników, a w Małym Biegu limit najmłodszych biegaczy wynosi 500. Wpisowe w biegu na 10 km i rywalizacji sztafet to 50 zł za pakiet startowy do 15 września, 60 zł do 15 października i 70 zł do 6 listopada. Natomiast opłata za pakiet dziecięcy wynosi 25 zł do 15 września, 30 zł do 15 października i 35 zł do 6 listopada.

Zgłoszenia do X Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 6 listopada 2024r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Organizatorami X Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.