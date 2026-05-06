Wystartuj w lekkoatletycznym czwartku

Zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnej zabawy w imprezie, z cyklu Elbląskich Czwartków Lekkoatletycznych. Rywalizujemy w biegach, skoku w dal (strefa), skoku wzwyż oraz w rzucie piłką palantową. Kolejne zawody już w ten czwartek, 7 maja. Wstęp wolny.

Start o godzinie 16:30, na boisku lekkoatletycznym przy ul. Saperów 14 G w Elblągu. Najlepsi w całym cyklu zostaną wyróżnieni 2 czerwca, podczas miejskiego finału. Będą oni mieli także możliwość wyjazdu na finałową imprezę w Łodzi.

Program: Na początek pobieramy od organizatorów karteczki do wpisywania wyników. Uczestnicy przemieszczają się między konkurencjami. Dziewczęta - 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową. Chłopcy - 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową

Roczniki:

I grupa - rocznik 2013

II grupa- rocznik 2014

III grupa- rocznik 2015

Kategorie dodatkowe:

rocznik 2016

rocznik 2017

rocznik 2018

Szczegółowy regulamin tutaj.

W latach 60-tych ubiegłego stulecia Czwartki Lekkoatletyczne były masową imprezą dla dzieci i młodzieży, na której odkryto talenty takich późniejszych mistrzów sportu jak: Irena Szewińska, Władysław Komar, Jacek Wszoła, Marian Woronin oraz aktualni olimpijczycy: Piotr Lisek, Iga Baumgart-Witan. Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” wspólnie z Fundacją Polskiej Atletyki reaktywowało tę imprezę w 1995 r. Pierwszych 14 finałów ogólnopolskich zorganizowano w Warszawie. Obecnie gospodarzem imprezy jest Łódź.

Kolejne terminy imprezy (2026 rok):

21 maja 2026, czwartek, godz.16:30, 2 czerwca 2026, finał miejski z festynem, wtorek, godz.16:30

Organizator: Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu, Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”.