Wystartuj z drużyną w Wyścigu Smoczych Łodzi

XIX Elbląskie Święto Chleba nie może się obyć bez emocjonujących Wyścigów Smoczych Łodzi. Już 23 sierpnia osiemnaście drużyn stanie do rywalizacji, by zdobyć upragnione trofeum – Puchar Prezydenta Miasta Elbląga. Podczas nadchodzącej edycji osady będą mogły wybrać jedną z dwóch kategorii: Sport lub Fun. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba drużyn ograniczona – zachęcamy do zapisów!

Podczas trwających obchodów XIX Elbląskiego Święta Chleba, w sobotę 23 sierpnia mieszkańcy, jak i przyjezdni będą świadkami niesamowitego widowiska na rzece Elbląg. To właśnie tego dnia rywalizujące osady w Wyścigach Smoczych Łodzi chwycą za wiosła i ruszą po zwycięstwo. Udział w zawodach będzie mogło wziąć łącznie 18 drużyn: 9 w kategorii Sport i 9 w kategorii Fun. Wyboru kategorii będzie można dokonać bezpośrednio podczas zapisów. Każda z ekip będzie składać się z 10 osób oraz dobosza, który będzie nadawać rytm i tempo. Rywalizacja odbywać się będzie na odcinku rzeki Elbląg, pomiędzy mostami Wysokim, a Niskim.

– Podział na dwie kategorie: Sport i Fun, w zależności od stopnia zaawansowania, to nasza odpowiedź na to, aby dać równe szanse wszystkim drużynom. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie się sprawdzi. Wyścigi Smoczych Łodzi mają niesamowitą atmosferę i integrują zespoły. To dobra opcja dla firm, stowarzyszeń, instytucji, lub po prostu grup znajomych, na aktywne spędzenie dnia. Sama możliwość walki o puchar i jak najlepsze miejsce w tabeli gwarantuje dobrą zabawę, adrenalinę i zdrową, sportową rywalizację. Zachęcam do zgłoszenia swoich ekip, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie mieli okazji sprawdzić się do tej pory w wyścigu – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR.

PROGRAM IMPREZY

godz. 9:00 – zbiórka zawodników przy biurze zawodów

godz. 9:15 – odprawa kapitanów załóg

godz. 10:00 – rozpoczęcie wyścigów

ok. godz. 17:00 – zakończenie i wręczenie nagród (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn).

Dla trzech najlepszych osad z poszczególnych kategorii przewidziano puchary oraz medale, a dla wszystkich drużyn pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo w tym roku drużyna, która uzyska najlepszy czas podczas wszystkich biegów, otrzyma specjalne wyróżnienie.

ZAPISY

Zgłoszenia drużyn przyjmujemy do 20 sierpnia lub do osiągnięcia limitu miejsc. Każda z nich przed zapisaniem musi podjąć decyzję, w której kategorii chce wystartować: Sport, czy Fun. Następnie musi wypełnić formularz: dla kategorii SPORT lub dla kategorii FUN, a do 21 sierpnia, na adres imprezy@mosir.elblag.eu, zobowiązana jest również przesłać pełną listę uczestników.

Lista drużyny może składać się maksymalnie z 14 zawodników (10 pływających, dobosz i 3 rezerwowych). W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 14 lat. Niepełnoletni zawodnicy muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. Na każdej łodzi będzie obecny sternik, który zadba o bezpieczeństwo załogi. Wszyscy zawodnicy muszą płynąć w kamizelkach asekuracyjnych, które zapewnia organizator. Regulamin dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu.

Zachęcamy wszystkich do kibicowania drużynom.