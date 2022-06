W miniony weekend w Luboniu k. Poznania, odbyły się X Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami w Judo. Na jubileuszowy turniej zgłosiło się ponad 100 zawodników.

Turniej poprzedzony był treningiem obserwowanym, który ma na celu dobór zawodników do odpowiednich grup startowych. Reprezentacja IKS ATAK pod okiem trenerów - Pauliny Dąbrowskiej i Michała Dąbrowskiego wywalczyła 3 złote, 4 srebrne i 4 brązowe medale, co w klasyfikacji drużynowej uplasowało elbląski klub na trzecim miejscu podium.

- Judo cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób z niepełnosprawnościami, a poziom umiejętności zawodników z roku na rok jest coraz wyższy. Nasi zawodnicy nie zwalniają tempa. Przed nimi kolejne wydarzenia sportowe, do których się intensywnie przygotowują. Już w lipcu w Krakowie Europejski Turniej Judo, a we wrześniu na Maderze - Światowe Judo Osób z Zespołem Downa - 3rd World Championships for Athletes with Down Syndrome Judo - tłumaczą trenerzy.

Udział w zawodach odbył się dzięki wsparciu PFRON.