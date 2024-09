W dniach 7-8 września odbędzie się X Puchar Elbląga w biegach na orientację. Są to jednocześnie zawody rankingowe w ramach Pucharu Pomorza oraz Warmii i Mazur.

Dla tych, którzy chcą wystartować rekreacyjnie, przewidziano trasę open. Oczywiście jest trasa rodzinna oraz wstążeczkowana, gdzie mogą wystąpić dzieci do 10. roku życia sami lub z rodzicem (opiekunem). Zapisy przyjmowane są do 4 września, ale można też wyjątkowo zapisać się w dniu zawodów. Można zgłosić się tylko do jednej kategorii zawodów. Wszystkie inne informacje na stronie klubu.

W pierwszym dniu Pucharu Elbląga, czyli 7 września (sobota), odbędzie się bieg średniodystansowy na mapie „Jelenia Dolina, parking Smoki” (start o godz. 11. Natomiast w niedzielę, 8 września przewidywany jest skrócony bieg klasyczny na mapie „Bażantarnia” (dojazd od strony Dąbrowy, będzie oznakowany lampionami, a na polanie odbędzie się ceremonia wręczenia medali, pucharów od prezydenta Elbląga i nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg, słodyczy i upominków. Jednocześnie zawody w Bażantarni będą częścią imprezy „Jump & Run odbywającego się na dużej polanie z wiatami.

Organizatorem zawodów jest Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Zawody odbywają się pod patronatem prezydenta Elbląga Michała Missana. Są to jednocześnie zawody rankingowe w ramach Pucharu Pomorza oraz Warmii i Mazur.