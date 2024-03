Z mapą po Starym Mieście 

Przed nami trzecia runda Biegów na Orientację. Tym razem opuszczamy na chwilę elbląskie parki i po raz pierwszy przenosimy się na elbląskie Stare Miasto. Między uliczkami będziemy szukać zaznaczonych na mapie punktów kontrolnych. Zbiórka w sobotę, 16 marca, o 10:00 przy Bramie Targowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Biegi na Orientację cieszą się dużą popularnością. To dobra okazja do spędzenia wspólnie czasu na świeżym powietrzu. Zasady są bardzo proste, celem jest znalezienie wszystkich punktów kontrolnych, które zaznaczone są na mapie (mapy wszyscy zawodnicy otrzymają na miejscu). Jeśli masz dobrą orientację w terenie, masz w sobie zmysł detektywistyczny i lubisz aktywnie spędzać czas, to koniecznie bądź z nami w najbliższą sobotę.

W zabawie może wziąć udział każdy. Można biegać, można chodzić, można spacerować

z kijkami, indywidualnie, z rodziną, ze znajomymi, a nawet z psem. Podczas każdego spotkania organizatorzy dopasowują trasę do wieku uczestników oraz ich doświadczenia w biegach na orientację. Przez cały sezon rozegrane zostaną 4 imprezy. Zawodnicy będą walczyć każdorazowo o medale, które przyznawane będą w kilku kategoriach: kobiety, mężczyźni, dzieci (z podziałem na wiek) oraz rodziny.

Start od godz. 10.00. Zapisy w dniu 16 marca (sobota) będę prowadzone na miejscu w biurze zawodów przy Bramie Targowej, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Biegi na orientację są cykliczną imprezą organizowaną przez Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Elblągu oraz Elbląski Klub Orienteeringu EKO Gryf.

Regulamin jest dostępny na stronie MOSiR.