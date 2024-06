Z nimi pobiegniesz na czas, pacemakerzy XV Biegu Piekarczyka

W każdym dużym biegu, wśród wielu uczestników, znajdują się oni. W osiągnięciu wymarzonego czasu z pomocą przychodzą pacemakerzy. Dbają o to, aby każdy mógł biec w określonym tempie i pokonać trasę w spokoju, w oparciu o swoje możliwości. Podczas XV Elbląskiego Biegu Piekarczyka spotkamy czterech „zajączków”.

Pacemaker to osoba, która prowadzi grupę biegaczy do osiągnięcia zamierzonego celu. Te cele mogą być różne, w zależności od długości i rodzaju trasy. W czasie XV Biegu Piekarczyka ruszamy wraz z nimi na 10 km. Popularnych „zajączków” będzie czterech, a tempo ich biegu będzie się od siebie różniło. Nasi pacemakerzy to zaprawieni biegacze z wieloletnim doświadczeniem. Wszyscy reprezentują Bartnicki Team Elbląg i regularnie spotykają się w Bażantarni, na wspólnych, otwartych dla każdego, treningach. Oni z pewnością pomogą osiągnąć planowany czas.

Andrzej Burzykowski – 45 min

Wojciech Bartnicki – 50 min

Tomasz Jankowski – 55 min

Jakub Jabłoński – 60 min

Nie trzeba się wcześniej zgłaszać albo zapisywać, aby pobiec z jednym z pacemakerów. Wypatrujcie niebieskich koszulek i wyróżniających się flag z poszczególnymi czasami.

ODBIÓR PAKIETÓW

Pakiety na Mini Bieg, bieg główny (10 km) i bieg towarzyszący (5 km) będzie można odebrać w sobotę (8.06) od 12:00 do 18:00 w CH Ogrody ul. Płk. Stanisława Dąbka 152 oraz w niedzielę (9.06) od 8:00 do 10:30 na Lodowisku Helena ul. Karowa 1. Podczas odbioru należy okazać dowód tożsamości.

Organizatorami XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Ambasadorką biegu jest Iga Baumgart-Witan, polska mistrzyni olimpijska oraz medalistka mistrzostw świata i Europy

Patronat honorowy: Michał Missan Prezydent Elbląga

Sponsor główny: MAAG GEAR, Sponsor strategiczny: Studio Łazienkowe Awangarda, Sponsorzy i Partnerzy: Ogrody Centrum Handlowe w Elblągu, KONI SYSTEMY IT, SPORT SPA – Centrum Odnowy Biologicznej, Yasumi Elbląg Instytut Zdrowia i Urody, Stacja Paliw MOYA, Hotel Kahlberg, Reproskan, SFD Elbląg, Benefit Systems SA, Recman, CENTRUM UBEZPIECZEŃ Expert, EXPERT OSK, EXPERT BUS, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu, 4W-MBOT, GRIZ “Bielik”, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Straż Miejska w Elblągu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu