Z nimi pobiegniesz na czas

IX Elbląski Bieg Niepodległości zbliża się wielkimi krokami. Już za kilkanaście dni biegacze staną na linii startu i pokonają wyznaczony dystans. Podczas wydarzenia będzie możliwość przebiegnięcia trasy w określonym czasie dzięki pacemakerom z Bartnicki Team Elbląg.

Dla niektórych zawodników wielkie biegowe imprezy, to sprawdzian swoich predyspozycji, kondycji i możliwość ustanowienia swojego własnego rekordu. Nie inaczej będzie również podczas IX Elbląskiego Biegu Niepodległości. Jeśli chcesz pokonać 10-kilometrowy dystans w określonym czasie, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

Na trasie biegu zawodnikom będą towarzyszyć doświadczeni biegacze, których poznacie po towarzyszących im charakterystycznych balonikach. Będą oni utrzymywali tempo biegu w taki sposób, aby na linii mety pojawić się dokładnie po upływie 45, 50, 55 oraz 60 minut. Wystarczy, że podczas biegu dołączycie do interesującej Was grupy, a o resztę nie musicie się martwić. Tempo utrzymywać będą: Krzysztof Kraśnieński, Wojciech Bartnicki, Tomasz Jankowski oraz Jakub Jabłoński, czyli pacemakerzy reprezentujący Bartnicki Team Elbląg.

Spotkacie ich także w każdy poniedziałek, środę i piątek na bieżni lekkoatletycznej przy ul. Saperów. Tam o godzinie 18:30 organizowane są bezpłatne treningi, do udziału w których zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i bardziej wprawionych w boju.

Zgłoszenia do IX Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 8.11.2023r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Wypełnijmy ten ważny dla nas wszystkich dzień i wybierzmy odzież w patriotycznych barwach. Organizatorzy zachęcają do zakupu koszulki technicznej IX Elbląskiego Biegu Niepodległości, która po raz pierwszy zaprojektowana została w kolorze czerwonym. Koszulki, zarówno dla dzieci i dorosłych, można zamawiać tylko i wyłącznie do 5 listopada na stronie elektronicznezapisy.pl.

Organizatorami IX Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsorem Strategicznym wydarzenia jest Studio Łazienkowe Awangarda.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga – Witold Wróblewski.