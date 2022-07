Za co płacą kluby sportowe?

Większość elbląskich klubów sportowych korzysta z miejskiej infrastruktury sportowej bezpłatnie. Nie oznacza to jednak, że do MOSiRu nie spływają pieniądze z klubów za wynajem obiektów sportowych. Prezentujemy zestawienie za rok 2021 r.

Ogólne warunki korzystania z miejskiej infrastruktury sportowej przez kluby sportowe reguluje uchwała Rady Miejskiej nr XVII/362/2008 z 23 października 2008 r. Cechą szczególną Elbląga jest co do zasady bezpłatne użyczanie klubom sportowym miejskiej infrastruktury sportowej. Oczywiście zdarzają się wyjątki.

Nas zainteresowało - za co kluby z Elbląga i nie tylko muszą wnosić opłaty do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ceny za wynajem poszczególnych obiektów sportowych i ich części, a także sprzętu reguluje zarządzenie prezydenta Elbląga nr 118/2021 z 31 marca 2021 r.ze zmianami. Wystąpiliśmy do MOSiRu o udostępnienie takiego zestawienia i dostaliśmy suche liczby, które prezentujemy na końcu tego tekstu.

Naszą uwagę zwróciły m. in. opłaty za wynajem płyty lodowiska na Krytym Lodowisku „Helena“. - - Różnice wynikają z różnej ilości godzin najmu. Podstawą do naliczenia opłat jest załącznik nr 4 do zarządzenia nr 329/2019 prezydenta miasta Elbląg z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cenników opłat za korzystanie z obiektów sportowych gminy miasto Elbląg oraz załącznik nr 9 do zarządzenia nr 118/2021 prezydenta miasta Elbląg z 31 marca 2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości oraz cenników opłat za korzystanie z obiektów sportowych stanowiących miejski zasób nieruchomości.

Kolejne pytanie, które narodziło się po otrzymaniu odpowiedzi z MOSiRu dotyczyło Olimpii Elbląg. Żółto-biało-niebiescy (podobnie jak większość elbląskich klubów) korzysta z miejskiej infrastruktury bezpłatnie. Gdyby klub z A8 miał zapłacić za korzystanie z miejskiej infrastruktury sportowej - to kwota wyniosłaby 430 800 zł. Tymczasem z zestawienia, które otrzymaliśmy z MOSiR wynika, że w ubiegłym roku Olimpijczycy za korzystanie z boiska naturalnego przy A8 i sztucznego przy ul. Skrzydlatej zapłacili odpowiednio 8500 zł i 3600 zł. Dlaczego? - Nieodpłatne korzystanie z ZKS Olimpia Elbląg z obiektów MOSiR odbywa się na podstawie uchwały nr XVII/362/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nierucomości gminy miasta Elbląg przez jednostki organizacyjne. Natomiast umowy najmu dotyczyły organizacji międzynarodowego turnieju piłkarskiego, stąd płatność wg cennika - załącznik nr 11 do zarządzenia nr 118/2021 (...) - wyjaśnia MOSiR.

Podobna sytuacja występuje w przypadku Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Jedynka“. Wartość bezpłatnego użytkowania miejskiej infrastruktury sportowej wyniosła- 177 743, 61 zł. Pływacy zapłacili MOSiRowi 31972 zł. Za co? - Została zawarta dodatkowa umowa najmu, której przedmiotem było udostępnienie obiektu na treningi reprezentantów kadry narodowej - wyjaśnia MOSiR.

Naszą uwagę zwróciły też różne kwoty płatności za wynajem basenu sportowego na Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej. Różne kluby płaciły różną sumę. - Różnice wynikają z różnej ilości wynajętych torów oraz różnej ilości godzin najmu - informuje MOSiR.

Pewną ciekawostką są też opłaty, jakie do MOSiRu wnioski Start Elbląg. Piłkarki ręczne w 2021 r. zapłaciły 8300 zł, z miejskiej infrastruktury korzystały bezpłatnie na sumę 77700 zł. Elbląskie piłkarki ręczne ponosiły opłaty związane z organizacją meczów ligowych w Hali Sportowo - Widowiskowej. - Odpłatność za wynajem obiektów jest płatnością za organizację meczów tj. za przygotowanie płyty boiska (rozstawienie krzeseł i stołów, doprowadzenie energii do stanowisk dziennikarskich), zabezpieczenie bieżącej eksploatacji obejmującego wywóz i utylizację śmieci, bieżące zużycie wody i energii, sprzątanie obiektu po imprezie - wyjaśnia MOSiR.

Kolejna kwestia to opłaty ponoszone przez IKS Atak. Klub zapłacił MOSiRowi 1050 zł, za wynajem płyty boiska w Hali Sportowo - Widowiskowej ,a z miejskiej infrastruktury korzystał na kwotę 92143,16 zł. - Umowa najmu nie dotyczyła korzystania z obiektu wyłącznie przez w/w klub [IKS Atak - przyp. SM], stąd płatność wg cennika - wyjaśnia MOSiR.

Zestawienie opłat ponoszonych przez kluby sportowe na rzecz elbląskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2021 r.

Akademia Młodego Piłkarza Michał Ressel – wynajem sali fitness w obiekcie Krytego Lodowiska „Helena” - 45 zł

Akademia Młodego Piłkarza El – Futbol – wynajem sztucznego boiska piłkarskiego w obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A – 1000 zł

IKS Atak – wynajem płyty boiska w obiekcie Hali Sportowo – Widowiskowej – 1050 zł

MMKS Concordia – wynajem boiska piłkarskiego w obiekcie sportowym przy ul. Krakusa 25 – 13350 zł

Elbląski Szkolny Związek Sportowy - wynajem basenu do nauki pływania w CRW „Dolinka” - 33354 zł

Elbląskie Stowarzyszenie Aikido – wynajem sali sztuk walki – 2915 zł

Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – wynajem basenu sportowego oraz basenu do nauki pływania w obiekcie Krytej Pływalni – 2650,65 zł

UKP Jedynka - wynajem basenu sportowego w obiekcie Krytej Pływalni – 31972 zł

ZKS Olimpia - wynajem naturalnego boiska piłkarskiego w obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A – 3600 zł

- wynajem głównego boiska piłkarskiego w obiekcie sportowym przy ul. Agrykola 8 – 8500 zł

UKS Olimpia Judo – wynajem Trybuny D w Hali Sportowo – Widowiskowej – 360 zł

UKS Orlik - wynajem basenu sportowego w obiekcie Krytej Pływalni – 1484 zł

KS Orzeł - wynajem basenu sportowego w obiekcie Krytej Pływalni – 1128 zł

- wynajem boiska do piłki ręcznej w obiekcie toru wrotkarsko – łyżwiarskiego „Kalbar” - 150 zł

UKS Pirat - wynajem basenu sportowego w obiekcie Krytej Pływalni –4968 zł

EKS Start – wynajem obiektu Hali Sportowo – Widowiskowej w celu rozgrywania meczów ligowych – 8300 zł

Stowarzyszenie Broadway – wynajem sali fitness w obiekcie Krytego Lodowiska „Helena” - 160 zł

MKS Truso - wynajem basenu sportowego w obiekcie Krytej Pływalni –1153 zł

Kluby spoza Elbląga:

Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk – wynajem płyty boiska w obiekcie Hali Sportowo – Widowiskowej – 2850 zł

Barkas Tolkmicko - wynajem sztucznego boiska piłkarskiego w obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A – 2200 zł

Błękitni Stare Pole - wynajem sztucznego boiska piłkarskiego w obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A – 1650 zł

Gdynia Hockey Team - wynajem 1/2 płyty lodowiska w obiekcie Krytego Lodowiska „Helena – 4950 zł

Hart Komorowo Żuławskie – wynajem basenu sportowego w obiekcie CRW „Dolinka” - 960 zł.

Niedźwiadki Gdynia – wynajem 1/2 płyty lodowiska w obiekcie Krytego Lodowiska „Helena” – 4537,50 zł

OHT Gdańsk – wynajem płyty lodowiska w obiekcie Krytego Lodowiska „Helena” - 1100 zł

Polonia Markusy - wynajem sztucznego boiska piłkarskiego w obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A – 2200 zł

Polski Komitet Paraolimpijski (dot. IKS Atak) - wynajem płyty lodowiska w obiekcie Krytego Lodowiska „Helena” - 14000 zł

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – wynajem basenu portowego oraz basenu do nauki pływania w obiekcie CRW „Dolinka” - 8580 zł

Sopocki Klub Hokejowy – wynajem płyty lodowiska w obiekcie Krytego Lodowiska „Helena” - 4950 zł

Zatoka Braniewo - wynajem sztucznego boiska piłkarskiego w obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A – 550 zł

