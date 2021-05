Za koszykarkami pierwszy krok do awansu

Koszykarki Truso Elbląg wygrały pierwszy mecz ćwierćfinału mistrzostw Polski do lat 15, które odbywają się w Bochni. Bez problemów pokonały rówieśniczki z Lublina 93:73.

Podopieczne Magdy i Wiktorii Kołackich pojechały do Bochni jako mistrz województwa warmińsko-mazurskiego i czołowy zespół ligi pomorskiej. By awansować do półfinału MP muszą zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w turnieju.

Pierwszy krok już zrobiły. Dzisiaj gładko pokonały Bogdankę AZS UMCS Lublin, prowadząc nawet w pewnym momencie 38 punktami! Ostatecznie wygrały 93:73, a ich zwycięstwo nawet przez chwilę nie było zagrożone.

Najwięcej punktów dla elbląskiego zespołu zdobyły: Kinga Maj (24), Victoria Rocka (23), Katarzyna Mital (20) i Rozalia Sznajder (18). W drużynie wystąpiły również: Wiktoria Nowicka (4 pkt), Maja Pszczółkowka (4), Julia Zalewska, Kornelia Częścik, Zofia Braczkowska, Karolina Ziółkowska i Anna Zyzek.

W sobotę o godz. 13 elblążanki zmierzą się z RMKS Rybnik, a w niedzielę o godz. 9.30 z gospodarzami – MOSiR Bochnia. Wszystkie mecze można oglądać na żywo dzięki transmisji na kanale MOSiR Bochnia TV.