Za nami aktywny tydzień z MOSiR-em

Za nami kolejna dawka darmowych imprez, organizowanych w ramach Wakacji z MOSiR-em. Wspólnie z mieszkańcami aktywnie spędziliśmy czas na świeżym powietrzu korzystając z uroków Elbląga. W planie nie zabrakło sportowych turniejów oraz wycieczek krajoznawczych.

Popołudniowa wycieczka rowerowa (wtorek)

Wszystko co dobre zawsze za szybko się kończy i tak to pojechaliśmy na ostatnią, popołudniową wycieczkę rowerową. Żar lejący się z nieba i burzowe chmury na horyzoncie nie odstraszyły 30 osób, które ruszyły w kierunku osady Truso nad Jeziorem Druzno. Po wykopaliskach nie ma już widocznych śladów, ale wykorzystaliśmy obecność z nami przewodnika elbląskiego oddziału PTTK, który pokazał nam dokładne miejsce prowadzenia tych prac i rozmieszczenie osady w przestrzeni.

Jazda na rolkach z UKS Szóstka (wtorek)

Na torze Kalbar odbywają się cykliczne zajęcia prowadzone przez trenerów łyżwiarstwa figurowego i jazdy na rolkach. Nauczycie się tutaj m.in. ciekawych figur, a przede wszystkim spędzicie świetnie czas na świeżym powietrzu.

Turniej piłki nożnej 3x3 (środa)

Gorące warunki atmosferyczne nie odstraszyły prawdziwych miłośników ulicznej piłki nożnej. Na boisku, wewnątrz toru Kalbar, obejrzeliśmy w akcji 4 drużyny, a w wielkim finale obejrzeliśmy pojedynek, z którego zwycięsko wyszedł triumfator poprzedniej edycji, a więc zespół Sparta.

II Wakacyjny turniej w tenisa stołowego (czwartek)

Zawody, które raz jeszcze zorganizowaliśmy wspólnie z EKS Mlexer, przykuły uwagę dzieci, młodzieży oraz dorosłych pasjonatów popularnego ping-ponga. W Hali Sportowo-Widowiskowej obejrzeliśmy emocjonujący turniej, a jego zwycięzcy w nagrodę otrzymali pamiątkowe puchary oraz słodkie upominki.

Zajęcia na rolkach z Wikingami (czwartek)

Wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym Wikingowie organizujemy cykl zajęć sportowych, które odbywają się na torze Kalbar. Tutaj nauczycie się jazdy na rolkach i poznacie podstawy gry w hokeja, ale nie zabraknie również zajęć ogólnorozwojowych. Bezpłatne zajęcia odbywają się w czwartki o godzinie 17.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś Elbląg (poniedziałek, środa, piątek)

Trzy razy w tygodniu o 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Strefa gier i zabaw dla dzieci na lodowisku Helena (poniedziałek-piątek)

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9 a 15, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku Helena. Na miejscu czekają stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Kalbar na okrągło (sobota)

Była to kapitalna zabawa przede wszystkim dla najmłodszych, którzy nie tylko mogą aktywnie spędzić czas w bezpiecznych warunkach, ale i rywalizować miedzy sobą. Na miejscu obejrzeliśmy wyścigi na hulajnogach i rowerkach biegowych, zaś dorośli wystartowali na rolkach. W każdej kategorii były wręczane medale, a trójka najszybszych otrzymała pamiątkowe statuetki.

Wycieczka kajakowa (niedziela)

Za nami ostatnia z czterech wycieczek kajakowych zaplanowanych w ramach Wakacji z MOSiR-em. W niedzielny poranek grupa 21 osób złapała za wiosła i ruszyła popływać na rzece Elbląg, podziwiając nasze miasto z innej perspektywy.

Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg w plażowej piłce siatkowej (niedziela)

Na dwóch boiskach Grupy Wodnej, odbył się drugi wakacyjny turniej w plażową odmianę siatkówki. O Puchar Prezydenta Elbląga walczyło 15 zespołów, a najlepsza okazała się ekipa Polley Pisz, która pokonała w finale drużynę Sport Spa Team.

Tor Kalbar (codziennie)

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9 do 21. Przypominamy o konieczności rezerwacji kortów tenisowych, a także kolejnych imprezach w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.