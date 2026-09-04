Za nami lato pełne aktywności!

Dwa miesiące, dziesiątki wydarzeń i niezapomniane emocje – tegoroczne Wakacje z MOSiR-em po raz kolejny pokazały, że lato w Elblągu można spędzić aktywnie, ciekawie i przede wszystkim wspólnie. Od sportowej rywalizacji, przez wycieczki i zajęcia rekreacyjne, aż po wydarzenia dla całych rodzin – każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zobacz film.

Wakacje z MOSiR-em rozpoczęliśmy od wydarzeń, które na stałe wpisały się w letni kalendarz. Na mieszkańców czekały m.in. Wyścigi Smoczych Łodzi, Festiwal Sportów Wodnych, Mini Olimpiada, zawody pływackie, Duathlon czy Hulaj-Nóżka. Nie zabrakło również licznych turniejów sportowych – rywalizowaliście w koszykówce 3×3, piłce nożnej, siatkówce plażowej w Parku Wodnym Dolinka i tenisie stołowym. Swoich sił można było spróbować także na rolkach, hulajnogach i rowerach.

– Tegoroczne Wakacje z MOSiR-em były kolejnym intensywnym latem pełnym sportu, rekreacji i wspólnie spędzonego czasu. Przez dwa miesiące przygotowaliśmy 35 bezpłatnych wydarzeń i atrakcji, z których skorzystało prawie 15 000 osób. Szczególnie cieszy nas spore zainteresowanie, pomimo gorszej pogody, zarówno naszymi sprawdzonymi propozycjami, jak i nowościami, które pojawiły się w tegorocznym programie. Chcemy, aby mieszkańcy Elbląga mieli możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, dlatego już teraz myślimy o kolejnych pomysłach na przyszłoroczne lato – mówi Natalia Szrama, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Dużą część wakacyjnego programu stanowiły aktywności pozwalające odkrywać Elbląg i jego okolice z nieco innej perspektywy. Wspólnie przemierzaliśmy miejskie i leśne trasy podczas wycieczek rowerowych, także tych odbywających się po zmroku, a na wodzie czekały wycieczki kajakowe. Były również gry miejskie, podczas których uczestnicy poznawali historię i zakamarki elbląskiej Starówki. Nie zabrakło okazji do aktywnego wypoczynku w Bażantarni.

Tegoroczne Wakacje z MOSiR-em to również kilka nowych propozycji. Po raz pierwszy na Kalbarze odbyły się wieczorne przejazdy Night Skating, które pozwoliły spojrzeć na tor z zupełnie innej perspektywy. W programie pojawiły się także zajęcia survivalowe przygotowane wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, podczas których uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w wymagających warunkach oraz pilates w Bażantarni.

Dziękujemy wszystkim, którzy tego lata byli razem z nami – za udział, sportową energię, uśmiechy, emocje i wspólną zabawę. To właśnie uczestnicy tworzą atmosferę naszych wydarzeń. Mamy nadzieję, że tegoroczne Wakacje z MOSiR-em zostawiły Wam wiele dobrych wspomnień i już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Partnerzy: Elbląski Szkolny Związek Sportowy, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej – 43 Batalion Obrony Pogranicza w Braniewie, Bartnicki Team Elbląg, IKS ATAK, ENERGA Basketball Elbląg, UKS Wikingowie Elbląg, EKS Mlexer Elbląg, Grupa Wodna, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.