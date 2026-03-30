Za trzy, za dwa i inne koszykarskie liczby

14 zwycięstw, 16 porażek, 10. miejsce w II lidze. Tak wygląda dorobek Elbasketu po zakończonym sezonie zasadniczym. Przyglądamy się ciekawszym statystykom elbląskich koszykarzy w sezonie 2025/26.

Przemek Zamojski w 16 meczach sezonu 2025/26 był na parkiecie 37,29 minuty średnio na mecz. Pod względem średniej czasu spędzonego na parkiecie jest w sezonie pierwszy w statystykach. W sumie na parkiecie spędził 559,50 minuty. Niski skrzydłowy Elbasketu jest też najlepiej punktującym elbląskim koszykarzem, jeżeli chodzi o średnią zdobycz punktów w meczu. Koszykarz trafiał średnio 21,69 pkt na mecz, co jest 7. osiągnięciem we wszystkich grupach II ligi. Razem dla elbląskiej drużyny Przemek Zamojski zdobył 347 oczek.

Reprezentant Polski w barwach Basketballu pierwszy jest też pod względem... średniej ilości oddanych rzutów z gry (celnych i niecelnych). Średnio na mecz rzucał 18,9 razy; celnie – 7,9 razy na mecz. Pod tym względem jest 9. w zakończonym właśnie sezonie. W liczbach bezwzględnych: 302 rzuty, w tym 116 celnych.

Kolejne pierwsze miejsce w statystykach Przemka Zamojskiego to średnia oddanych rzutów za trzy (celnych i niecelnych). Elblążanin na mecz oddawał takich rzutów 10,9. W innych statystykach dotyczących trójek nasz koszykarz jest poza pierwszą dziesiątką.

To nie wszystkie statystyczne osiągnięcia Przemka Zamojskiego. Elbląski niski skrzydłowy jest ósmy pod względem skuteczności wykonywania rzutów wolnych. Trafiał ze skutecznością 85,7 proc.: 72 rzuty celne na 84 próby. Dziewiąty jest pod względem średniej liczby zbiórek w obronie: 7,5 na mecz (120 w sezonie).

Dominik Pawlak jest 10. w sezonowych statystykach pod względem celnych rzutów za dwa. Środkowy „z bliska” celnie rzucał 162 razy w 27 spotkaniach. 6 razy na mecz; co dało mu 11. pozycję w statystykach. Ogółem celnie i niecelnie, „za dwa” rzucał 293 razy, co też dało mu statystycznie 10. miejsce. Średnio było to 10,9 rzutu „za dwa” na mecz (9. miejsce w sezonie).

Kacper Jastrzębski zebrał 205 piłek w obronie, jest to dziewiąty wynik wśród drugoligowych koszykarzy. Ogółem aż 294 piłki odbite od tablicy padły łupem elbląskiego środkowego, co dało dziesiąte miejsce w statystykach.

Trener Arkadiusz Majewski w 30 meczach skorzystał z usług 19 zawodników. W 29 meczach zagrał Kacper Jastrzębski, na parkiecie spędził 947,58 minuty podczas których zdobył 471 punktów. I to on zdobył najwięcej punktów dla Elbasketu w zakończonym właśnie sezonie.

Elbląscy koszykarze w tym sezonie zdobyli 2445 punktów (pod tym względem zajęli 10. miejsce w naszej grupie); zwycięzca naszej grupy Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne zdobył ich 2701; najlepiej w naszej grupie pod tym względem wypada Sklep Polski MKK Gniezno z dorobkiem 2729 oczek. Wśród wszystkich drużyn grających w II ligach najlepiej punktował PGE GiEK Turów Zgorzelec. Zwycięzca grupy D zdobył 3118 oczek.

Trudno nie czuć po sezonie niedosytu. Kibice po cichu liczyli na awans do fazy play off. Tymczasem w sezonie oglądaliśmy jakby dwie drużyny. W Elblągu Elbasket był groźny dla każdego, u siebie przegrał tylko cztery razy. Na wyjazdach było prawie dokładnie odwrotnie: elbląscy koszykarze tylko trzy cieszyli się ze zwycięstwa na obcym terenie.

- Sezon generalnie okazał się nieudany. Planowaliśmy wejście do play offów, niestety pogubiliśmy parę punktów po drodze – tak Arkadiusz Majewski, trener Elbasketu podsumował na gorąco sezon po sobotni meczu z Basketem Kruszwica. - To był bardzo nierówny sezon. To było do przywidzenia, biorąc pod uwagę m.in. kontuzje. Było bardzo mało spotkań podczas których byliśmy w pełnym składzie.