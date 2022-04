Koszykarki Truso zakończyły swój udział w mistrzostwach Polski do lat 17. Na turnieju półfinałowym w Bydgoszczy elblążanki zanotowały trzy porażki. W dwóch meczach były jednak blisko zwycięstwa.

Skończyła się piękna przygoda koszykarek Truso w mistrzostwach Polski do lat 17. W turnieju półfinałowym elblążanki zanotowały trzy porażki i nie awansowały do turnieju finałowego Ale naszym zdaniem zabrakło niewiele.

W pierwszym meczu Truso zmierzyło się ze zwycięzcą strefy poznańskiej: Liderem Biofarm Swarzędz. Już przed meczem było wiadomo, że nie będzie to łatwe spotkanie. Przez pierwsze 20 minut Victoria Rocka i Katarzyna Mital trzymały elblążanki w kontakcie z zespołem z Wielkopolski. Pierwsza połowa skończyła się czterema punktami przewagi Lidera. Po trzeciej było już tych punktów 10. Po meczu... nie do końca. Ostatnie 10 minut to szalony pościg Truso, które na pięć minut przed końcem zniwelowały straty do dwóch punktów Niestety to było wszystko, na co było stać ambitnie grające Truso. Drużyna z Wielkopolski w ostatnich minutach meczu po prostu odjechała i mecz skończył się wynikiem 57:44 dla Lidera. Tytułem ciekawostki warto przytoczyć zdobycze punktowe koszykarek Truso: Victoria Rocka rzuciła 25 oczek, Katarzyna Mital – 15, Aleksandra Niedzielska – 2, Anna Zyzek i Karolina Ziółkowska – po 1.

Drugie starcie – czyli mecz o wszystko. Rywalem – gospodynie: MUKS WSG Supravis Bydgoszcz. Pierwsza kwarta zażarta: w siódmej minucie elblążanki przegrywają już 10 punktami i niwelują straty do trzech oczek. W drugiej przez siedem minut wynik na styku – momentami tylko jeden punkt straty. Pod koniec pierwszej połowy rywalki rzucają kilka punktów i na przerwę schodzą z zapasem sześciu punktów. Po kolejnych 10 minutach elblążanki redukują stratę do dwóch oczek. W 32. minucie Victoria Rocka rzutem „za trzy” daje Truso jednopunktowe prowadzenie. Niestety trwa to tylko chwilę – dokładnie 20 sekund potrzebują bydgoszczanki na odzyskanie prowadzenia. Kilka minut trwa walka na styku – elblążanki to zbliżają się na jeden punkt, to odpadają. W 35. minucie Supravis zaczyna powiększać przewagę. 45 sekund przed końcową syreną gospodynie mają już 10 oczek przewagi, a cały mecz wygrywają 76:69.

Trzecie starcie nie ma już znaczenia dla Truso. Elblążanki zmierzyły się w nim z UKSS Basket SMS Aleksandrów Łódzki. To był pogrom, a wynik spotkania mówi sam za siebie: 123:58 dla zespołu z województwa łódzkiego.

Mimo wszystko występ elblążanek w tegorocznych mistrzostwach Polski trzeba ocenić pozytywnie. Młodsze od swoich rywalek koszykarki Truso pokazały się z dobrej strony. I sami jesteśmy ciekawi, co będzie dalej.

Wyniki meczów Truso na turnieju półfinałowego w Bydgoszczy:

Lider Biofarm Swarzędz – Truso Elbląg 57:44 (14:9, 11:12, 13:7, 19:16)

MUKS WSG Supravis Bydgoszcz – Truso Elbląg 76:69 (22:19, 19:16, 13:17, 22:17)

UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki – Truso Elbląg 123:58 (30:15, 42:12, 28:18, 23:13)

Truso Elbląg: Karolina Ziółkowska, Victoria Rocka, Katarzyna Mital, Aleksandra Niedzielska, Oliwia Żywica, Anna Zyzek, Wiktoria Łyczek, Lidia Domeracka, Natalia Gruz, Rozalia Sznajder