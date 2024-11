Zachować zwycięską passę

W sobotni wieczór (16 listopada) piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg podejmą gdańskie Wybrzeże. Wygrana naszej drużyny umocni ją na fotelu lidera II-ligowych rozgrywek. Organizatorzy szykują niespodzianki dla kibiców.

Silvant to jedyna drużyna w II-ligowej stawce, która ma na swoim koncie komplet zwycięstw. Elblążanom marzy się awans i małymi krokami realizują swój cel. Zawodnicy Damiana Malandy i Mikołaja Kupca do tej pory wysoko pokonywali swoich rywali, różnica bramkowa wynosiła od ośmiu aż do osiemnastu trafień. W miniony weekend nasza drużyna rywalizowała z MKS Handball Czersk, czyli zespołem, który jak się wydawało, może pokonać Silvant. Niespodzianki jednak nie było, elblążanie pokonali rywala 29:23 i pozostali na fotelu lidera. W sobotę (16 listopada) będą mogli umocnić się na tej pozycji, jeśli wygrają z Wybrzeżem II Gdańsk. Szansę na to mają spore, bo Wybrzeże to młoda drużyna, która rozegrała pięć meczów, z czego wygrała trzy. Elblążanie mają za sobą cztery spotkania i dwanaście punktów na koncie. Rywal zgromadził dziewięć oczek.

- Zagramy z drugim zespołem wybrzeża Gdańsk. Tempo spotkania na pewno będzie wysokie, ponieważ przyjedzie młody zespół, którego największym zagrożeniem są szybkie wznowienia i kontrataki. Jesteśmy przygotowani na różne style gry. W tym tygodniu skupiliśmy się na ataku pozycyjnym, w którym mimo wygranej z Czerskiem, popełniliśmy zdecydowanie za dużo błędów własnych - powiedział trener Silvantu Mikołaj Kupiec.

Najskuteczniejszym zawodnikiem w szeregach Wybrzeża jest Wiktor Tabarkiewicz, zdobywca 27 bramek w pięciu meczach. W naszej drużynie natomiast najczęściej do siatki trafia Adam Nowakowski. Kapitan Silvantu rzucił do tej pory 31 bramek w czterech spotkaniach.

Organizatorzy sobotniego meczu zapraszają nie tylko na ciekawe widowisko, ale także na różnego rodzaju atrakcje. Najmłodsi będą mogli skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanej strefy zabaw. Dla tych nieco starszych przewidziano konkursy z nagrodami, a wszyscy będą mogli skosztować darmowych smakołyków.

Mecz Silvantu z Wybrzeżem zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 18, wstęp wolny.

Zobacz tabelę i terminarz II ligi mężczyzn.