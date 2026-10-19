Zacznij dzień od gimnastyki w wodzie

Nie każdy poranek musi zaczynać się od kawy i pośpiechu. Można też postawić na porcję ruchu w wodzie i z energią wejść w nowy dzień. W programie Aktywuj się z MOSiR-em zapraszamy na Poranki z Aqua Fitness w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a do wyboru są również popołudniowe i wieczorne treningi w wodzie.

Poranki z Aqua Fitness to propozycja dla osób, które chcą zadbać o aktywność fizyczną jeszcze przed rozpoczęciem codziennych obowiązków. Ćwiczenia wykonywane w wodzie pozwalają zaangażować różne partie mięśni, a jej opór stanowi naturalne obciążenie podczas treningu. Jednocześnie woda odciąża stawy, dzięki czemu aqua fitness jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnych ćwiczeń na sali.

Na zajęcia zapraszamy w poniedziałki i środy o godz. 8:30 do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (basen sportowy) przy ul. Moniuszki. Bilety do kupienia bezpośrednio w kasie basenu przed rozpoczęciem zajęć. Istnieje możliwość korzystania z kart: MultiSport, Fit Profit, Medicover, PZU Sport.

Więcej możliwości aktywności w wodzie

Jeśli poranne godziny nie pasują do Twojego planu dnia, możesz wybrać inne zajęcia aqua fitness. W programie Aktywuj się z MOSiR-em treningi odbywają się również wieczorami – zarówno w CRW Dolinka, jak i na Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej. W Dolince zapraszamy we wtorki i czwartki o godz. 19:45, a na Krytej Pływalni w poniedziałki, środy i piątki o godz. 20:05.

W ofercie znajdują się także zajęcia dla seniorów. Aqua Senior odbywa się w środy o godz. 9:15 i 10:15 w basenie rekreacyjnym CRW Dolinka oraz w soboty o godz. 11:00 i 12:00 na Krytej Pływalni. To propozycja dla osób starszych, które chcą zadbać o ruch w wodzie w spokojniejszej, dostosowanej do ich potrzeb formie.

Dołącz do aktywnych z MOSiR-em

Nie musisz czekać na idealny moment, żeby zadbać o swoją aktywność. Wybierz dogodną porę, przyjdź na zajęcia i przekonaj się, czy aqua fitness będzie dla Ciebie odpowiednią formą ruchu.

Cennik oraz pełny harmonogram zajęć znajdziesz na stronie programu Aktywuj się z MOSiR-em. Warto sprawdzić również ofertę karnetów, które pozwalają korzystać z zajęć w ramach programu.