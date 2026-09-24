Zadbaj o ciało i znajdź chwilę dla siebie

Nie każdy trening musi być intensywny. Czasem warto zwolnić, skupić się na swoim ciele, oddechu i dokładnym wykonywaniu ćwiczeń. W programie Aktywuj się z MOSiR-em znalazły się dwie propozycje dla osób, które chcą zadbać o sprawność, elastyczność i lepsze samopoczucie: Zdrowy Kręgosłup oraz Body&Mind. Choć każde z tych zajęć ma nieco inny charakter, łączy je świadoma praca z ciałem i dbałość o prawidłowy ruch.

Więcej sprawności na co dzień

Wiele godzin spędzanych przy biurku, komputerze czy za kierownicą może oznaczać mniej ruchu i większe napięcie mięśni. Zajęcia Zdrowy Kręgosłup koncentrują się na ćwiczeniach wzmacniających, rozciągających i mobilizujących, które pomagają zadbać o postawę oraz sprawność całego ciała. Ważną rolę odgrywają mięśnie odpowiedzialne za stabilizację, a ćwiczenia wykonywane są z uwzględnieniem możliwości uczestników. To propozycja dla osób, które chcą poprawić jakość codziennego ruchu i poświęcić więcej uwagi swojemu kręgosłupowi.

Zdrowy Kręgosłup odbywa się w dolnej sali fitness na Lodowisku Helena w środy o godz. 17:00 oraz w piątki o godz. 8:00.

Trening i chwila wyciszenia

Body&Mind to połączenie ćwiczeń wzmacniających, rozciągania i relaksacji. Zajęcia pomagają poprawić sprawność, elastyczność i mobilność, a jednocześnie pozwalają zwolnić i odprężyć się po całym dniu. Spokojne tempo, świadoma praca z ciałem i oddechem oraz odpowiednio dobrana muzyka sprawiają, że trening sprzyja zarówno poprawie kondycji, jak i wyciszeniu oraz regeneracji.

Na Body&Mind zapraszamy na Lodowisko Helena w środy o godz. 18:00 do dolnej sali fitness oraz w piątki o godz. 18:30 do górnej sali fitness.

Informacje organizacyjne

Koszt jednorazowego wejścia na zajęcia wynosi 22 zł, a z Kartą Mieszkańca „wElblągu” – 20 zł. Bilety można kupić bezpośrednio przed zajęciami w kasie Lodowiska Helena. Zajęcia trwają 60 minut, a limit uczestników wynosi 30 osób.

Na zajęcia warto zabrać wygodny strój sportowy, butelkę wody oraz ręcznik. W przypadku Jogi i Body&Mind przydatna może być również własna mata, ale można je znaleźć również na salach.

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Pełny harmonogram zajęć i informacje o programie znajdziesz na stronie mosir.elblag.eu.