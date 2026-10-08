Zadbaj o kręgosłup i swobodę ruchu

Wiele godzin przy biurku, przed komputerem, w samochodzie czy z telefonem w ręku nie pozostaje bez wpływu na nasze ciało. Mniej aktywności, napięte mięśnie i niewłaściwe nawyki mogą sprawić, że z czasem zaczynamy odczuwać sztywność i brak swobody w codziennych ruchach. W programie Aktywuj się z MOSiR-em znajdziesz trzy propozycje, które pomagają zadbać o ciało od nieco innej strony – Zdrowy Kręgosłup, Body&Mind oraz Stretching.

Wzmocnij to, co ma znaczenie

Podczas zajęć Zdrowy Kręgosłup skupiamy się przede wszystkim na mięśniach odpowiedzialnych za stabilizację i prawidłową postawę ciała. Wykorzystywane są ćwiczenia wzmacniające, rozciągające i mobilizujące, które pomagają poprawić sprawność oraz zmniejszyć napięcie mięśniowe. To szczególnie wartościowa forma aktywności dla osób prowadzących siedzący tryb życia. Regularna praca nad mięśniami głębokimi i stabilizacją może pomóc lepiej kontrolować ciało i sprawniej wykonywać codzienne ruchy. Ćwiczenia są dobierane tak, aby każdy mógł pracować we własnym zakresie i stopniowo poprawiać swoją sprawność.

Zajęcia odbywają się w dolnej sali fitness na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1 – we wtorki o godz. 18:30 oraz w środy o godz. 17:00. Czas trwania to 50 minut, a limit uczestników wynosi 20 osób.

Więcej swobody, mniej napięcia

Body&Mind ma nieco inny charakter. Zajęcia wykorzystują elementy stretchingu i mobility, dzięki którym pracujemy nad ruchomością stawów, zwiększaniem zakresów ruchu i prawidłowymi wzorcami ruchowymi. To świadoma praca nad tym, aby ciało mogło poruszać się swobodniej i bardziej naturalnie. Ćwiczenia pomagają przeciwdziałać skutkom długotrwałego siedzenia, poprawiają świadomość prawidłowej postawy i pozwalają stopniowo odzyskiwać komfort ruchu. Nie chodzi jednak o intensywne tempo. Zajęcia odbywają się spokojnie, z dużym naciskiem na technikę, oddech i uważność. Dzięki temu Body&Mind łączy pracę nad sprawnością z chwilą wyciszenia i relaksu.

Body&Mind odbywa się w środę o godz. 18:00 w dolnej sali fitness oraz w piątek o godz. 18:30 w górnej sali fitness na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1. Zajęcia trwają 50 minut.

Zmiana Jogi na Stretching

W październiku, w harmonogramie „Aktywuj się z MOSiR-em”, będzie obowiązywała mała zamiana. Zamiast zajęć Jogi, będą odbywały się zajęcia ze Strechingu. Od listopada zajęci z Jogi wracają do stałego harmonogramu. Na ćwiczenia z rozciągania zapraszamy w każdy poniedziałek na godz. 19:00 i środę na godz. 17:00, górna sala fitness na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1.

50 minut dla zdrowia i dobrego samopoczucia

Powyższe treningi są przeznaczone dla osób od 16. roku życia, niezależnie od poziomu sprawności czy wcześniejszego doświadczenia. Instruktorzy dbają o prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, pomagają korygować błędy i dopasować poziom trudności do możliwości uczestników.

Koszt jednorazowego wejścia wynosi 22 zł, a z Kartą Mieszkańca „wElblągu” – 20 zł.

Na zajęcia warto zabrać wygodny strój sportowy, butelkę wody oraz ręcznik.

Pełny harmonogram, informacje o wszystkich zajęciach i aktualnym cenniku znajdziesz w zakładce Aktywuj się z MOSiR-em.