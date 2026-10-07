Martwy pies w walizce. Policja poszukuje tej kobiety

Policjanci z elbląskiej komendy ustalają tożsamość kobiety, która 15 września 2026 r. po godzinie 00:40 przy ul. Browarnej w Elblągu, ciągnie walizkę do wiaty śmietnikowej i tam ją pozostawia. Później przypadkowy przechodzień zauważa w walizce martwego psa rasy American Bully.

Osoby, które rozpoznają kobietę proszone są o kontakt z policją pod nr tel.: 47 734 16 40. Informacje można przekazać również mailowo na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl

Widoczna kobieta może mieć istotną wiedzę lub związek ze sprawą.