Zagraj w tenisa na Kalbarze

Od kilku tygodni miłośnicy tenisa ziemnego mogą codziennie skorzystać z dwóch syntetycznych kortów, które znajdują się wewnątrz Toru Wrotkarskiego Kalbar.

Ruch na świeżym powietrzu odgrywa bardzo ważną rolę w prowadzeniu zdrowego trybu życia. Stał się on jeszcze ważniejszy po tym, jak przez dwa miesiące nie można było korzystać z obiektów sportowych. Niemalże od początku maja ich dostępność jest coraz większa. Podobnie jest również w przypadku kortów tenisowych mieszczących się przy ul. Agrykola 8.

– Korty tenisowe, które znajdują się wewnątrz Toru Wrotkarskiego Kalbar, czynne są codziennie – mówi Jarosław Czerski, kierownik obiektu. – Cieszymy się, że możemy je udostępniać elblążanom, oczywiście przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Obostrzenia dotyczą m.in. liczby osób korzystających z obiektów sportowych. Na każdym z kortów tenisowych mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 4 osoby. Pozostałe specjalne zasady bezpieczeństwa, które obowiązują to: zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu, brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

– Wejście na korty tenisowe możliwe będzie jedynie po wcześniejszym zarezerwowaniu ich – informuje Jarosław Czerski. – Korty dostępne są od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.50, w niedziele od 10 do 20.50.

Aby zarezerwować kort należy zadzwonić na nr telefonu: 537 443 376. Opłaty za korzystanie z kortów pobierane będą zgodnie z cennikiem, który znajduje się na stronie MOSiR. Płatność można dokonać za pomocą karty płatniczej lub gotówki.

Inaczej jest w przypadku korzystania z toru wrotkarskiego i boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, gdzie nie ma możliwości zarezerwowania miejsca, a liczy się kolejność przyjścia. Korzystanie z toru i boisk jest bezpłatne. Ważne jest natomiast to, że z każdego z tych obiektów może korzystać maksymalnie po 14 osób. Więcej informacji znajduje się na stronie MOSiR.

Zapraszamy i jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych osób.