Zapisy na Bieg Niepodległości tylko do 7 listopada

Do VIII Elbląskiego Biegu Niepodległości pozostał tydzień, jednak aby w nim wystartować, należy wcześniej zadbać o zapisanie się na liście uczestników. Jeżeli wciąż zastanawiasz się nad wzięciem udziału, bądź odwlekasz tę decyzję w czasie, pamiętaj o zbliżającym się dniu zamknięcia zapisów, który nastanie już w najbliższy poniedziałek, 7 listopada. Wejdź na elektronicznezapisy.pl i dołącz do wspólnego święta!

Popularna impreza biegowa stała się nieodłącznym elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości, organizowanych także w Elblągu. Sympatycy biegania pokażą się, często w patriotycznym biało-czerwonym stroju, na starcie przy Galerii EL, aby później bawić się i rywalizować wzdłuż odnowionego Bulwaru Zygmunta Augusta, wśród zakamarków klimatycznego Starego Miasta i biegnąc głównymi ulicami miasta.

10-cio kilometrowa trasa, składająca się z trzech okrążeń, będzie wyzwaniem także dla 3-osobowych sztafet. W sztafetach mogą pobiec zawodnicy od 12 roku życia, natomiast ma 10 km – powyżej 16 lat. Z kolei młodsi biegacze, w zależności od wieku (od 0 do 14 lat), będą pokonywać w ramach Małego Biegu Niepodległości skromniejsze dystanse – od 50 do 500 metrów.

Zgłoszenia są przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) do godz. 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Wpisowe w biegu na 10 km i rywalizacji sztafet to 50 zł od osoby za pakiet startowy, natomiast w biegu dzieci opłata wynosi 20 zł.

Organizatorami VIII Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsor strategiczny: Studio łazienkowe Awangarda.

Sponsorzy i partnerzy: Centrum Handlowe Ogrody, WAITW – firma spawalnicza oraz właściciel Gaming Room i E-Bike, Reproskan, Expert Ubezpieczenia, Hotel Kalhberg, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu, Grupa Ratowniczo-Interwencyjno-Zabezpieczeniowa BIELIK.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.