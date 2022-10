Zapisz dziecko na Mały Bieg Niepodległości

Z dnia na dzień jesteśmy coraz bliżej VIII edycji Elbląskiego Biegu Niepodległości. Oprócz części głównej, czekają nas także wyścigi, w którym zobaczymy rywalizujących na 6 różnych dystansach młodych biegaczy do 14 roku życia. Jeśli Twoje dziecko chciałoby pobiec w Małym Biegu Niepodległości – zapisz je już dziś!

Obchodzony 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości już od 8 lat celebrujemy wspólnie z mieszkańcami Elbląga. W tym wyjątkowym dniu całe miasto nabiera biało-czerwonych barw, a grupy kibiców oraz rywalizujących biegaczy nadają patriotyczny ton całemu wydarzeniu.

Elbląski Bieg Niepodległości niezmiennie cieszy się dużą popularnością i już na stałe wpisuje się do corocznego harmonogramu imprez. Tego dnia oglądamy pasjonującą rywalizację w biegu na 10 kilometrów oraz trzyosobowych sztafet, ale także radosną zabawę dzieci i młodzieży, którzy pokonują dystanse: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 metrów. Dzięki Małemu Biegowi Niepodległości każde dziecko może poczuć wyjątkową atmosferę prawdziwych zmagań, rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę ze sportem.

Najmłodsi uczestnicy mogą stanąć na linii startu samodzielnie lub z rodzicem, a podczas zawodów będzie obowiązywał podział na 7 kategorii wiekowych: 0-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 oraz 13-14 lat. Każde dziecko biorące udział w imprezie otrzyma pamiątkowy, unikatowy medal, a trasa biegu będzie obejmowała ulicę Wodną oraz Bulwar Zygmunta Augusta.

W Małym Biegu Niepodległości obowiązuje limit 500 uczestników, zaś opłata za wpisowe wynosi 20 złotych. Zgłoszenia są przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 7 listopada 2022 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Dotyczy to również zawodników rywalizujących w biegu głównym i rywalizacji sztafet.

Na stronie z zapisami istnieje możliwość zakupu koszulek technicznych dla dzieci w rozmiarach: 110-116 cm, 122-128 cm, 134-140 cm oraz 146-152 cm, a także koszulek w rozmiarach od S do XXL. Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 31 października 2022 r. Koszt zakupu koszulki wynosi 30 zł.

Organizatorami VIII Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.