Zapisz się i wygraj rower!

Już 21 czerwca wystartują rowerowe zawody Truso MTB Race w Elblągu. Uczestnicy, czyli dzieci, młodzież i dorośli, pojadą śladem Bikeparku oraz ścieżkami Bażantarni. Do wygrania będą medale i statuetki, a także rower!

Truso MTB Race wystartuje 21 czerwca, od godziny 11:00, na Elbląskim Bikeparku, przy ul. Królewieckiej 162. Pakiet startowy dla uczestnika m.in.: przygotowana i oznakowana trasa MTB, pomiar czasu, numer startowy, bufet, medale i statuetki, punkt z wodą na trasie.

Oprócz tego do wygrania będzie rower górski od sponsora imprezy, firmy Adventure Team Elbląg. Jeżeli chcesz mieć szasnę go zdobyć, zarejestruj się na zawody. Linki poniżej.

Zawody dla dzieci (krótkie dystanse)

Link do zapisów tutaj: ZAPISY

KIDS CUP - 200 m (wpisowe 10 zł/w dniu zawodów 20 zł)

do 4 lat rowerki biegowe, 3-5 lat rowerki normalne

KIDS CUP - 1 km (20 zł/30 zł)

6-7 lat (rocznik 2020-2019), 8-9 lat (2018-2017)

Zawody z pomiarem czasu (dzieci i dorośli)

Link do zapisów tutaj: ZAPISY

FUN/FAMILY - 5 km (40 zł/50 zł)

7-8 lat (2019-2018), 9-10 lat (2017-2016), 11-12 lat (2015-2014)

JUNIOR/AMATOR - 10 km (60 zł/80 zł)

9-10 lat (2017-2016), 11-12 lat (2015-2014), 13-14 lat (2013-2012), 15-17 lat (2011-2009)

Mężczyźni: 18-29 lat, 30-39 lat, 40+

Kobiety OPEN

Wyścig PRO - 20 km (90 zł/110 zł)

15-17 lat (2011-2009)

Mężczyźni: 18-29 lat (2008-1997), 30-39 (1996-1987), 40+ (1986 i starsi)

Kobiety OPEN

Zawody zostaną przeprowadzone z pomiarem czasu.

Piknik rowerowy i jego atrakcje:

- poducha MTB do skakania na rowerze

- pokaz trialu rowerowego z Flying Bikes

- nauka podstaw MTB

- konkursy z nagrodami, grill

- gastronomia

Regulamin zawodów tutaj.

Więcej informacji o Bikeparku na Facebooku: Energa MKS Truso Elbląg i Elbląski Bikepark Truso - ścieżki MTB

Zapraszamy do wspólnej zabawy i rywalizacji na rowerach.

Sponsorem imprezy jest także EPEC – Ciepło dla Elbląga.