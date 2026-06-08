Zapisz się i wygraj rower!
Już 21 czerwca wystartują rowerowe zawody Truso MTB Race w Elblągu. Uczestnicy, czyli dzieci, młodzież i dorośli, pojadą śladem Bikeparku oraz ścieżkami Bażantarni. Do wygrania będą medale i statuetki, a także rower!
Truso MTB Race wystartuje 21 czerwca, od godziny 11:00, na Elbląskim Bikeparku, przy ul. Królewieckiej 162. Pakiet startowy dla uczestnika m.in.: przygotowana i oznakowana trasa MTB, pomiar czasu, numer startowy, bufet, medale i statuetki, punkt z wodą na trasie.
Oprócz tego do wygrania będzie rower górski od sponsora imprezy, firmy Adventure Team Elbląg. Jeżeli chcesz mieć szasnę go zdobyć, zarejestruj się na zawody. Linki poniżej.
Zawody dla dzieci (krótkie dystanse)
Link do zapisów tutaj: ZAPISY
KIDS CUP - 200 m (wpisowe 10 zł/w dniu zawodów 20 zł)
do 4 lat rowerki biegowe, 3-5 lat rowerki normalne
KIDS CUP - 1 km (20 zł/30 zł)
6-7 lat (rocznik 2020-2019), 8-9 lat (2018-2017)
Zawody z pomiarem czasu (dzieci i dorośli)
Link do zapisów tutaj: ZAPISY
FUN/FAMILY - 5 km (40 zł/50 zł)
7-8 lat (2019-2018), 9-10 lat (2017-2016), 11-12 lat (2015-2014)
JUNIOR/AMATOR - 10 km (60 zł/80 zł)
9-10 lat (2017-2016), 11-12 lat (2015-2014), 13-14 lat (2013-2012), 15-17 lat (2011-2009)
Mężczyźni: 18-29 lat, 30-39 lat, 40+
Kobiety OPEN
Wyścig PRO - 20 km (90 zł/110 zł)
15-17 lat (2011-2009)
Mężczyźni: 18-29 lat (2008-1997), 30-39 (1996-1987), 40+ (1986 i starsi)
Kobiety OPEN
Zawody zostaną przeprowadzone z pomiarem czasu.
Piknik rowerowy i jego atrakcje:
- poducha MTB do skakania na rowerze
- pokaz trialu rowerowego z Flying Bikes
- nauka podstaw MTB
- konkursy z nagrodami, grill
- gastronomia
Regulamin zawodów tutaj.
Więcej informacji o Bikeparku na Facebooku: Energa MKS Truso Elbląg i Elbląski Bikepark Truso - ścieżki MTB
Zapraszamy do wspólnej zabawy i rywalizacji na rowerach.
Sponsorem imprezy jest także EPEC – Ciepło dla Elbląga.