Zapisz się na Bieg Piekarczyka

Dwa tygodnie temu rozpoczęły się zapisy do Elbląskiego Biegu Ulicznego Piekarczyka, który w tym roku odbędzie się w niedzielę, 31 maja. W tym czasie na listach startowych w biegu głównym na 10 km, biegu towarzyszącym na 5 km oraz w Mini Biegu Piekarczyka znalazło się już 170 miłośników biegania.

Karuzela związana z Biegiem Piekarczyka rozkręciła się na dobre. W ciągu dwóch tygodni na liście startowej znalazło się aż 170 nazwisk, a z każdym dniem przybywają kolejne osoby, które w tym roku pobiegną z Piekarczykiem.

– Tempo zapisów jest większe niż w ubiegłym roku. Liczymy na to, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych tygodniach – informuje Krzysztof Fedak, z Działu Organizacji Imprez MOSiR. – Zainteresowanie biegami w naszym mieście jest naprawdę bardzo duże, a wiemy, że im bliżej startu tym więcej chętnych zgłasza swój udział. Wiąże się to między innymi z pogodą jaka panuje za oknami. Im cieplej, tym więcej osób wychodzi biegać, a to z kolei przekłada się na ilość zapisów na bieg.

W tegorocznej, już 12 edycji Biegu Piekarczyka pojawią się nowości. Jedną z nich jest bieg na 5 km, czyli propozycja dla osób, które mniej wyczynowo podchodzą do tego sportu, ale chcą wziąć udział w największej imprezie biegowej w naszym mieście. Jest to dystans, który dla większości osób nie powinien sprawić większego kłopotu.

– Mamy nadzieję, że dodatkowy dystans na 5 km przyciągnie kolejne osoby, które dotąd nie odważyły się wystartować w Biegu Piekarczyka – dodaje Krzysztof Fedak. – Jest to bieg towarzyszący, ale start rozpocznie się razem z biegiem głównym na 10 km, a trasa ułożona została tak, aby jedna pętla miała właśnie 5 km.

Udział w imprezie można zgłaszać za pomocą oficjalnej strony internetowej biegu pod adresem www.biegpiekarczyka.pl. Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Biegu Piekarczyka. Wchodząc na wskazaną stronę klikamy w menu zgłoszenia, następnie w formularz zgłoszeniowy i wówczas pojawi nam się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów. Należy jednak pamiętać, że formularz zgłoszeniowy dostępny jest dopiero po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika. Posiadacze konta mają możliwość porównywania wyników, śledzenia statystyk, a także wygenerowania certyfikatu ukończenia zawodów po każdej imprezie.

Organizatorami XII Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy nad imprezą objął Witold Wróblewski – Prezydent Elbląga.