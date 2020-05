Zapisz się na zajęcia w MOSiR-ze

Turbo Spalanie, Zumba, Joga i Tabata to zajęcia, które odbywają się w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em. Wszystkie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród elblążan. Dało to możliwość utworzenia nowych grup, do których nadal można się zapisać.

Po ponaddwumiesięcznej przerwie możemy wrócić do aktywności fizycznej i ponownie zacząć dbać o ciało i kondycję. A w powrocie do formy sprzed kwarantanny pomogą zajęcia prowadzone w ramach Aktywuj się z MOSiR-em.

- Zainteresowanie wszystkimi zajęciami jest bardzo duże. Pozwoliło to na uruchomienie dodatkowych grup, do których jeszcze można się zapisać, ale zostały już ostatnie wolne miejsca – mówi Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy. – Szczególnie polecamy nasze nowe zajęcia, czyli Turbo Spalanie. Jest to propozycja dla osób, które chciałyby zrzucić kilka kilogramów, a także wzmocnić mięśnie.

Oprócz Turbo Spalania przyjmujemy zapisy również na pozostałe zajęcia, czyli Zumbę, Jogę i Tabatę.

Turbo Spalanie to zestaw ćwiczeń interwałowych, co powoduje spalanie dużej ilości kalorii, dlatego efekty są szybko widoczne. Zajęcia opierają się na przeplataniu szybkich ćwiczeń (podskoków, wyskoków, wymachów oraz planków) z marszem. Turbo spalanie angażuje całe ciało i wzmacnia mięśnie. Zajęcia prowadzone przez Annę Woronowicz odbywają się w środy o godz. 18.45 i 20.00.

Zumba to zajęcia łączące taniec z treningiem cardio (aerobowym). Są łatwe do wykonania i prowadzą do rzeźbienia sylwetki, w szczególności w takich rejonach jak: pośladki, nogi, ramiona, dolne partie pleców czy brzuch. Zajęcia prowadzi Marcin Wierzbicki. Odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 18.45 i 20.00.

Tabata to zajęcia opracowane w oparciu o trening interwałowy. Łączy się tu ćwiczenia w taki sposób, aby poprawić wydolność i wytrzymałość organizmu. Prowadzi to do maksymalnej stymulacji mięśni całego ciała oraz do silnego pobudzenia spalania tkanki tłuszczowej. Zajęcia prowadzone przez Annę Woronowicz odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00.

Joga jest prowadzona jest przez Agatę Derebecką. Przeznaczona jest dla wszystkich osób, ale każda z nich ćwiczy według swoich aktualnych możliwości i potrzeb. Dzięki tym zajęciom stajemy się silniejsi i bardziej elastyczni. Ponadto polepsza się nasza równowaga zarówno psychiczna, jak i fizyczna. Zajęcia odbywają się we wtorki 18.30 i 19.45.

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy: - mailowo – na adres mosir@mosir.elblag.eu, za pomocą fanpage na Facebooku MOSiR lub telefonicznie pod numer 55 625 63 20

Decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt uczestnictwa w zajęciach to 13 zł od osoby. Bilety można nabyć przed zajęciami w kasie lodowiska. Prosimy o przyjście 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Wszystkie zajęcia prowadzone są zgodnie wytycznymi Ministerstwa Sportu. Obowiązują jednak szczególne zasady bezpieczeństwa, w tym limit osób, w zależności od powierzchni. Na tafli lodowiska, na której powstała specjalna strefa do ćwiczeń, może przebywać jednocześnie do 32 osób plus 3 trenerów. Natomiast w sali fitness, na której odbywają się zajęcia jogi – do 12 osób i trener. Bardzo ważną rzeczą jest konieczność dezynfekcji rąk po wejściu i przed opuszczeniem obiektu, a także konieczność zachowania dwumetrowych odstępów, co ułatwiają specjalnie wyznaczone na tafli lodowiska miejsca. Zaleca się używanie własnych mat na zajęciach Jogi, Tabaty i Turbo Spalania.