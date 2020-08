Zapisz zespół do ligi MOSiR

fot. MOSiR

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do elbląskich rozgrywek ligowych dla amatorów organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Drużyny piłkarskie można zgłaszać do 10 września, natomiast na zespoły siatkarskie organizatorzy czekają do 18 września.

Przed nami kolejny sezon piłkarskich i siatkarskich zmagań w ligach organizowanych przez MOSiR. Od połowy września planowany jest start X edycji Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorskiej Hydrobud, natomiast od października do rywalizacji przystąpią zespoły w Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Na zgłoszenia chętnych drużyn organizatorzy czekają do czwartku, 10 września (piłka nożna) i piątku, 18 września (siatkówka). - Dokończenie minionego sezonu pokrzyżował nam COViD-19 i wprowadzenie w całym kraju stanu epidemii, jednak obecne przepisy Głównego Inspektoratu Sanitarnego pozwalają na organizowanie rozgrywek na Orlikach i w halach sportowych - informuje Krzysztof Fedak z Działu Organizacji Imprez MOSiR. – Dlatego też podjęliśmy decyzję o organizacji amatorskich lig piłki nożnej i siatkówki. Są to rozgrywki, które co roku cieszą się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Elbląga. Dzięki takim inicjatywom mieszkańcy naszego miasta mają okazję do wspólnej sportowej rekreacji i rywalizacji. Serdecznie zapraszamy drużyny, które już z nami grały, jak i całkowicie nowe ekipy, które będą reprezentowały zakłady pracy, firmy, instytucje czy stowarzyszenia. Chcąc zgłosić zespół do tych rozgrywek należy wypełnić zgłoszenie, które jest do pobrania na stronie MOSiR, podając w nim nazwę zespołu i dane kontaktowe do przedstawiciela drużyny. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty wpisowego, które w nowym sezonie, wynosić będzie 300 złotych od zespołu, zarówno w lidze piłki nożnej, jak i siatkówki. Zgłoszenia przyjmowane są na adres imprezy@mosir.elblag.eu. Dla najlepszych zespołów oraz zawodników organizatorzy przygotowali puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody. Informacje o rozgrywkach, komunikaty organizacyjne oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć w zakładce imprezy sportowe na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Więcej informacji można także uzyskać dzwoniąc do Działu Organizacji Imprez MOSiR pod nr tel. (55) 625-63-06.

MOSiR