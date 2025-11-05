Zatańcz z MOSiR-em!

Energia, muzyka i uśmiech – tak w skrócie można opisać Zumbę, które od lat przyciągają elblążan do sali fitness Lodowiska Helena. W ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em” taneczny fitness znów króluje w grafiku i niezmiennie cieszy się ogromną popularnością.

Zumba to połączenie treningu i zabawy – dynamiczne choreografie do rytmów latino, pop czy dance pozwalają spalić setki kalorii, poprawić kondycję i… po prostu dobrze się bawić. To zajęcia dla każdego – niezależnie od wieku czy doświadczenia tanecznego.

Zajęcia prowadzone są w trzech formach, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie:

- Zumba dla początkujących – wtorki i czwartki o 19:30,

- Zumba dla zaawansowanych – wtorki i czwartki o 20:30,

- Zumba bez podziału na grupy – soboty o 12:15.

Limit uczestników wynosi 40 osób, a atmosfera na zajęciach sprawia, że każde spotkanie to prawdziwa dawka pozytywnej energii. Zumba to nie tylko trening, ale również sposób na odstresowanie i naładowanie baterii na cały tydzień.

Swoją propozycję ruchu ma także MOSiR dla najmłodszych – Zumba Kids to rytmiczne zajęcia, które odbywają się w soboty o godz. 10:00 (grupa przedszkolna) i 11:00 (grupa szkolna). To doskonała forma aktywności rozwijająca koordynację, poczucie rytmu i pewność siebie, a przy tym uczy, że ruch to przyjemność.

Zajęcia odbywają się w sali fitness przy Lodowisku Helena (ul. Karowa 1), w komfortowych warunkach i pod okiem doświadczonych instruktorów.

Dołączyć można w każdej chwili – wystarczy przyjść, zatańczyć i poczuć moc endorfin!

Szczegółowy harmonogram zajęć oraz informacje o karnetach dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.