Zawalczą o kolejne 3 punkty

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg we wtorkowy wieczór (19 listopada) zagrają swój czwarty mecz w rozgrywkach II-ligowych. Drużyna Marty Czapli liczy na zwycięstwo i powrót na fotel lidera.

Szczypiornistki Truso rozgrywki w II lidze rozpoczęły od zwycięstwa nad MLUKS Orlik Kcynia. Warto przypomnieć, że była to pierwsza wygrana naszej drużyny w rozgrywkach seniorskich, w poprzednim sezonie nie udało się wygrać żadnego meczu. W 2. kolejce elblążanki wygrały, po rzutach karnych, w Wąbrzeźnie, a gdy tydzień później znów sięgnęły po trzy punkty, zasiadły na fotelu lidera. W kolejnej serii gier nasza drużyna pauzowała, a już jutro (19 listopada) zagra swoje czwarte spotkanie w II lidze. Rywalem Truso będzie MKS Brodnica, który do tej pory rozegrał zaledwie dwa spotkania, jednak oba zakończone zwycięstwem. Trudno jest wskazać fal wryta tego meczu. Za rywalem przemawia fakt, że w większości składa się on z seniorek, które mają dużo większe doświadczenie od elblążanek. Atutem Truso będzie natomiast gra przed własną publicznością.

- Zespół z Brodnicy to zawsze wymagający przeciwnik składający się w przewadze z zawodniczek o zdecydowanie dłuższym seniorskim stażu. My jesteśmy na fali wznoszącej. W zeszłym tygodniu dziewczyny wygrały turniej Łączy Nas Niepodległa w Warszawie. Piłka ręczna zaczyna sprawiać moim zawodniczkom radość i to przekłada się na lepszą grę. Będziemy walczyć we wtorek o kolejne 3 punkty - powiedziała trenerka Marta Czapla.

- Myślę że jesteśmy gotowe na mecz z Brodnicą, trenujemy cały czas i ogrywany się na turniejach. Chcemy powalczyć, żeby zdobyć następne punkty i utrzymać się na pierwszym miejscu w tabeli - dodała bramkarka Zuzanna Górska.

Najskuteczniejszą zawodniczką w szeregach Truso jest Nikola Jankowska, która zagrała w dwóch meczach i rzuciła aż 27 bramek. Liczymy na kolejne bramki rozgrywającej i kolejne zwycięstwo Truso. Mecz zostanie rozegrany we wtorek (19 listopada) w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 18:30. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny.

