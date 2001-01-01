Zawodnicy Ataku na finale Grand Prix w paralekkoatletyce i na Pucharze Europy

Od 12 do 14 września w Gorzowie Wielkopolskim odbył się Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski. Wystąpiło 4 sportowców Ataku.

Marcin Grodź zajął I miejsce w pchnięciu kulą, Kamil Grzanka zajął V miejsce w rzucie dyskiem, Łukasz Słowikowski zajął IV miejsce w rzucie maczugą. Debiutujący w zawodach Radosław Smołka zajął IX miejsce w pchnięciu kulą.

Dziękujemy Sławomirowi Grodź za pomoc podczas wyjazdu. Trener zawodników Krzysztof Wojtaszek

W tym samym czasie . w Gdańsku odbył się Puchar Europy w Judo OzNGdansk Get Together Tournament 2025

Organizatorem wydarzenia byli UKS ADA JUDO FUN oraz European Judo Union i PZJudo. Judocy Ataku zajęci następujące miejsca:

I miejsce: Weronika Fercho, Agnieszka Strąk, Alicja Wasiak.

II miejsce: Anna Rybicka,Emilia Wierzbicka, Mirosław Kostka, Mateusz Okoński, Mateusz Bielecki.

III miejsce: Julia Zimirowska, Michał Bryl, Marcin Liszcz, Rafał Topolski, Michał Weroński.

V miejsce - Wiktor Orłowski

Trenerzy klubowi: Paulina Dąbrowska i Michał Dąbrowski.