Zawody Garmin MTB Series 2021 – po raz kolejny w Elblągu

Fot. LABOSPORT

Mamy świetną wiadomość dla miłośników kolarstwa górskiego. Zawody Garmin MTB Series po raz kolejny zawitają w Elblągu! Pierwsza impreza w ramach tego popularnego maratonu MTB odbyła się w Bażantarni w 2014 roku. Ponownie kolarze spotkają się w Elblągu w sobotę 2 października. Zawodnicy będą mieli do wyboru dwa dystanse: MINI (ok. 25 km), MAXI (ok. 50 km). Zapisy trwają na oficjalnej stronie cyklu.

Garmin MTB Series jest najpopularniejszym cyklem maratonów kolarstwa górskiego rozgrywanym od 2014 roku. Co roku w zawodach startują setki kolarzy. Ósma edycja zmagań w ramach Garmin MTB Series to trzy lokalizacje Gdańsk, Wejherowo i Elbląg. Zawody w Elblągu odbyły się do tej pory dwa razy, w 2014 oraz 2020 roku i doskonale wiemy, że przypadły do gustu wielu zawodnikom ze względu na różnorodną i niezwykle wymagającą trasę poprowadzoną w Parku Leśnym Bażantarnia. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że będziemy mogli znowu zawitać na Żuławach i ponownie zaproponować zawodnikom świetną trasę. Jesteśmy przekonani, że wielu kolarzy, którzy nie mieli okazji ścigać się w Elblągu będzie chciało się na niej sprawdzić. Będzie to najbardziej wymagająca technicznie trasa za wszystkich etapów cyklu, na której będzie czekać szczególnie dużo singli. Fot. LABOSPORT - Tegoroczna odsłona cyklu Garmin MTB Series jest już naszym 8. spotkaniem z zawodnikami! Kolarze będą rywalizować standardowo na dystansach MINI i MAXI, w ramach których prowadzona będzie ogólna klasyfikacja generalna OPEN w ramach startów indywidualnych oraz drużynowych. Wyłoni ona najlepszych zawodników Garmin MTB Series 2021. Imprez pod szyldem Garmin MTB Series nie mogło zabraknąć w kalendarzu na ten rok - tłumaczy Filip Szołowski, organizator zawodów z firmy Labosport Polska. Zawody w Elblągu są finałem tegorocznego cyklu, dlatego spodziewamy się niesamowitych sportowych wrażeń. Czekamy na Was! Aby zapisać się na zawody, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na oficjalnej stronie cyklu.

Joanna Kownacka - LABOSPORT Polska