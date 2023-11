Zdobądź nowe umiejętności i naucz się jeździć na łyżwach

Naukę jazdy na łyżwach można rozpocząć w każdym wieku i nigdy nie jest na to za późno. W zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mogą wziąć udział zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Lekcje odbywają się z podziałem na grupy wiekowe.

Jeśli chcesz spróbować swoich sił na lodzie, ale nie wiesz jak się za to zabrać – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ma na to sposób. Zajęcia z nauki jazdy na łyżwach to nie tylko dobra alternatywa na porcje dawki ruchu, ale również aktywne spędzenie czasu. Uczymy jeździć wszystkich – dzieci, młodzież

i dorosłych! Lekcje skierowane są głównie dla osób początkujących, ale również osoby średniozaawansowane będą mogły podszkolić swoje dotychczasowe umiejętności. Wszystko odbywa się na specjalnie wydzielonej części lodowiska pod okiem doświadczonych instruktorów z UKS Szóstka.

Zajęcia odbywają się we wtorki (dzieci do 12 lat) o godzinie 18:00 i czwartki (młodzież od 12 lat i dorośli) o godz. 18:00, a jednorazowy koszt uczestnictwa w zajęciach nauki jazdy na łyżwach to 13 zł (dzieci) i 16 zł (młodzież i dorośli). Wejście z Kartą Dużej Rodziny to 11 zł (dzieci do 12 roku życia) oraz 14 zł (młodzież powyżej 12 roku życia i dorośli).

Oprócz tego zapraszamy również na standardowe ślizgawki:

Wtorek, czwartek, piątek – 18:00 i 19:00

Soboty i niedziele – 12:20, 13:25, 14:35, 15:40 i 16:50

Klub Sportowy Orzeł prowadzi wypożyczalnię łyżew w cenie 10 zł za parę.

Więcej na stronie www.mosir.elblag.eu.