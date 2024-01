Zdrowy kręgosłup, każdy na niego zasługuje

Fot. MOSiR

Ciężkie zakupy, noszenie dzieci na rękach, siedzący tryb życia czy brak odpowiedniej dawki aktywności fizycznej. To wszystko może doprowadzić do dyskomfortu i bólu kręgosłupa, które przy codziennych czynnościach stają się nie do wytrzymania. Zadbaj o swoje zdrowie już teraz i przyjdź na zajęcia „ZDROWY KRĘGOSŁUP”.

Ile razy zdarzyło Ci się zaraz po przebudzeniu wstać z bólem pleców? Albo podczas schylania usłyszeć niepokojące „strzelanie” w kręgosłupie? Jeśli jedna z tych sytuacji jest Ci dobrze znana, warto zacząć odpowiednio działać. Dobrym rozwiązaniem jest systematyczna praca nad poprawą elastyczności i wzmocnienia mięśni, postawy ciała i ruchomością kręgosłupa. Na bóle narażone są najbardziej osoby, które znaczną część dnia siedzą za biurkiem, wykonują dużo podnoszeń (np. rodzice małych dzieci) lub nie poświęcają odpowiedniego czasu na ruch. Podczas zajęć Zdrowy Kręgosłup, przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, poznasz pozycje, które przyniosą ulgę, a przy regularnym ćwiczeniu mogą nawet zniwelować ból. Zajęcia mają charakter profilaktyczny, ale również i terapeutyczny. Poznane ruchy możesz z powodzeniem wykorzystywać również na macie w domu. Przy poważniejszych i długotrwałych dolegliwościach zachęcamy do skorzystania z porady lekarza. Ćwiczenia odbywają się w każdą środę o godzinie 19:15 w sali fitness Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Koszt pojedynczych zajęć wynosi 18 zł. Można również skorzystać z karnetu MOSiR, który upoważnia do wstępu na wszystkie zajęcia i obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą pozostałych zajęć w ramach akcji „Aktywuj się z MOSiR-em”. Cały harmonogram i szczegóły znajdują się na stronie www.mosir.elblag.eu.

