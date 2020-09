Zespół szczypiornistów z nową nazwą

Już nie KS Meble Wójcik Elbląg, a po prostu KPR Elbląg. Tak będzie nazywała się drużyna szczypiornistów reprezentująca nasze miasto w rozgrywkach I-ligowych. Zespół Grzegorza Czapli pierwszy mecz rozegra przed własną publicznością 19 września.

Niespełna miesiąc temu elblążanie rozpoczęli przygotowania do sezonu 2020/2021. Wtedy jeszcze nie wiadomo było, jaką nazwę będzie nosił zespół, po tym jak ze sponsorowania wycofała się firma Meble Wójcik.

- Podjęliśmy decyzję, że przyjmiemy nazwę Klub Piłki Ręcznej Elbląg. - powiedział Maciej Serafin, prezes drużyny. - Zdecydowaliśmy się również zmienić miejsce treningów i rozgrywania meczów. Hala przy ul. Kościuszki będzie naszą docelową. Myślę, że jest to dobra decyzja, większość zawodników jest elblążanami, wychowankami Truso i zna tę halę. Skład drużyny jest już zamknięty. Jest też kilku juniorów z Truso, którzy będą u nas grali w ramach wypożyczenia. To młoda drużyna, ale to raczej na plus. Musimy się poruszać w tych finansach, jakimi dysponujemy. Nie są one duże, ale będziemy robili wszystko, żeby pozyskać kolejnych lokalnych sponsorów. Zarząd opracował pewien plan w tej kwestii i niebawem zacznie go realizować - podsumował Maciej Serafin.

KPR miał w planach kilka sparingów, jednak z różnych względów się one nie odbędą. Wczoraj (10 września) elblążanie zagrali mecz kontrolny ze swoim pierwszym ligowym rywalem Usarem Kwidzyn.

- Skład jest zamknięty, nie stać nas na większe kontrakty. - powiedział trener zespołu. - Jest dużo młodzieży. Generalnie liga jest taka, że większość zespołów gra młodzieżą, jak np. Olsztyn, czy Żukowo. Nie ma pieniędzy, by zatrudniać bardziej doświadczonych zawodników. Na razie brakuje nam grania. Stawiamy sobie wygórowane cele, bo chcemy być w pierwszej czwórce. Trzeba jednak sobie takie stawiać, bo utrzymanie się w lidze to żaden cel. Będzie bardzo trudno go osiągnąć, ale trzeba zostawić trochę zdrowia na boisku, mocniej popracować i ten młody zespół będzie stać na takie miejsce. Są to ambitni młodzi ludzie. - podsumował Grzegorz Czapla.

Do sztabu zespołu dołączył fizjoterapeuta Marcin Spustek. Wszyscy zawodnicy, oprócz Kamila Karczewskiego, który się rehabilituje po zabiegu, są zdrowi i zdolni do grania. Niektórzy zmienili pozycje, na których będą grać, jak np. Kacper Sparzak, który w minionym sezonie był kołowym, a w tym został przesunięty na rozegranie. Pierwszy ligowy pojedynek elblążanie zagrają przed własną publicznością 19 września o godz. 16 z Usarem Kwidzyn. Wstęp na mecze elbląskiej drużyny będzie bezpłatny.

Skład zespołu na sezon 2020/2021:

bramkarze: Dominik Jaworski, Vladimir Shupyk, Mateusz Plak

rozgrywający: Joachim Kowalkowski, Damian Nowak, Piotr Budzich, Kamil Karczewski, Adam Załuski, Rafał Stępień, Kacper Sparzak, Dominik Pałasz, Łukasz Wodczak.

obrotowi: Norman Robak, Kacper Reseman, Mikołaj Solecki, Maksymilian Chyła

skrzydłowi: Wojciech Kowszuk, Mateusz Peret, Michał Sucharski, Adam Nowakowski, Darek Muracki, Szymon Heyda