Zgłoś drużynę i zagraj w turnieju siatkówki plażowej

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do turnieju siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Elbląga. Zawody rozegrane zostaną w niedzielę, 19 lipca, na boisku przy Tawernie Tortuga. Liczba miejsc dla uczestników imprezy jest ograniczona, a o uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Tawerna Tortuga zapraszają miłośników siatkówki do udziału w turnieju, którego głównym trofeum będzie Puchar Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego. Zawody rozegrane zostaną w niedzielę, 19 lipca, na boisku Tawerny Tortuga. Jest to pierwszy z dwóch turniejów zaplanowanych podczas tegorocznej akcji „Wakacji z MOSiR-em”. W zawodach mogą uczestniczyć dwuosobowe zespoły składające się z zawodników, którzy ukończyli minimum 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

- Plażowa odmiana siatkówki to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych letnich sportów - informuje Krzysztof Fedak z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. - Ta dyscyplina znajduje coraz więcej zwolenników wśród amatorów zdrowego trybu życia. Także w Elblągu ma swoich miłośników, którzy każdą wolną chwilę spędzają na boisku. W ubiegłym roku zawody cieszyły się dużą popularnością, dlatego siatkarskiej rywalizacji nie mogło zabraknąć także podczas tegorocznych wakacji.

Zgłoszenia do turnieju o Puchar Prezydenta Elbląga przyjmowane będą do czwartku, 16 lipca, do godz. 23:59 na adres imprezy@mosir.elblag.eu. W treści maila należy podać nazwę zespołu, skład drużyny (imię i nazwisko zawodników), miejscowość z jakiej zespół pochodzi oraz numer kontaktowy do kapitana zespołu. Ilość drużyn jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w zawodach jest bezpłatny. Początek siatkarskich zmagań zaplanowano na godz. 9.00, natomiast odprawa techniczna z kapitanami odbędzie się na kwadrans przed zawodami.

Zapraszamy do uczestniczenia w pozostałych wydarzeniach w ramach Wakacji z MOSiR-em. Więcej szczegółów na stronie MOSiR.