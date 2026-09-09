Zgłoś zespół do koszykarskiej ligi MOSiR

Lubisz koszykówkę i rywalizację? Zbierz ekipę i dołącz do 6. sezonu Okna Tufe Grand Prix w koszykówce 3×3 organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przed nami cykl 10 turniejów, w których drużyny będą walczyć o punkty, zwycięstwa i końcowy triumf w całym cyklu. Zapisy trwają do 13 września.

Koszykówka 3×3 od lat cieszy się dużą popularnością, a rozgrywki MOSiR-u są okazją, by sprawdzić swoje umiejętności w regularnej rywalizacji. W Grand Prix może wystartować drużyna złożona z minimum trzech zawodników oraz maksymalnie dwóch rezerwowych. Turnieje będą odbywać się zazwyczaj co dwa tygodnie w Szkole Podstawowej nr 12, a nad przebiegiem spotkań czuwać będą licencjonowani sędziowie. Na zakończenie ostatniej kolejki wręczymy nagrody nie tylko dla 3 najlepszych zespołów, ale także wyłonimy zwycięzcę konkursu rzutów zza łuku.

O końcowym zwycięstwie nie zdecyduje jeden turniej. Każda z dziesięciu odsłon będzie okazją do zdobycia kolejnych punktów, a na koniec sezonu zsumowane wyniki wyłonią najlepszą drużynę całego Grand Prix. To oznacza, że warto walczyć o każdy wynik – zarówno regularność, jak i pojedyncze zwycięstwa mogą mieć znaczenie w końcowej klasyfikacji.

Chętne drużyny mogą zgłaszać się do 13 września za pośrednictwem formularza Google. Wpisowe wynosi 350 złotych, a o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń. Nie czekajcie do ostatniej chwili – skompletujcie skład i dołączcie do koszykarskiej rywalizacji MOSiR-u!