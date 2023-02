Zimowe przygotowania do piłkarskiej wiosny

Trzecioligowa Concordia i czwartoligowe rezerwy Olimpii przygotowują się do rundy wiosennej. Sprawdzamy, jak przebiega okres przygotowawczy.

Concordia Elbląg rundę jesienną zakończyła na ostatnim miejscu w pierwszej grupie III ligi. Pomarańczowo-czarni tracą sześć punktów do zajmującej (pierwsze) bezpieczne miejsce w tabeli Warty Sieradz. Oczywiście w trakcie sezonu II ligi może się okazać, że bezpieczna pozycja jest wyżej. Liczba spadkowiczów może się zwiększyć, kiedy z II ligi spadnie ktoś z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego lub łódzkiego. Na razie nie ma takiego zagrożenia.

Podopieczni Adriana Żurańskiego mają na wiosnę do rozegrania mecz więcej niż rywale (z Błonianką Błonie). Rozgrywki pierwszej grupy III ligi ruszą w pierwszy weekend marca.

Concordia okres przygotowawczy rozpoczęła 9 stycznia. Działacze klubowi sztab trenerski szukają zawodników, którzy pomogą drużynie w ciężkiej walce o utrzymanie III ligi i zastąpią piłkarzy, którzy z różnych względów odeszli z Krakusa po rundzie jesiennej. Swoistą zagadka jest, jak w pierwszej grupie III ligi poradzi sobie Joao Augusto, który w rundzie wiosennej IV ligi (2022 r.) robił na boisku, co chciał (16 bramek, 5 asyst w 13 meczach). Rundę jesienną (2022 r.) spędził w trzecioligowym KP Starogard Gdański. Tam jednak skutecznością nie imponował - dwa trafienia w lidze i jedno w Wojewódzkim Pucharze Polski w 14 meczach, to nie są liczby, które robią wrażenie. Ze względu jednak na bardzo dobre wrażenie z wiosny ubiegłego roku Concordia ogłosiła ten transfer już na początku okresu przygotowawczego.

Przez klub przewijają się zawodnicy testowani. Dotychczas pomarańczowo-czarni ogłosili cztery transfery: Joao Augusto (napastnik z KP Starogard Gdański), Michał Góral (napastnik z Sokoła Aleksandrów Łódzki), Mateusz Jońca (obrońca ze Stomilu Olsztyn; wypożyczenie).

Pomarańczowo-czarni rozegrali dotychczas osiem meczów sparingowych. Bilans: 3 zwycięstwa, 3 remisy, 2 porażki. W sobotę o godzinie 16 na boisku przy ul. Skrzydlatej podopieczni Adriana Żurańskiego zmierzą się z trzecioligowym KP Starogard Gdański.

Sparingi Concordii Elbląg

vs GKS Wikielec (Elbląg) 1:2 (Bukacki)

vs Żuławy Nowy Dwór Gdański 10:0 (Elbląg) (Jarzębski x2, Augusto x2, Szmydt, Drewek, Jońca x2, Nestorowicz, M. Pelc)

vs Bałtyk Gdynia 3:3 (Gdynia) (Szmydt, Augusto, Góral)

vs KP Starogard Gdański 3:1 (Starogard) (Augusto, Szmydt, Jarzębski)

vs Olimpia Elbląg 0:5 (Elbląg)

vs Jaguar Gdańsk 2:2 (Gdańsk) (Augusto, M. Pelc)

vs Polonia Lidzbark Warmiński 4:2 (Elbląg) (Augusto, M. Pelc x2, Kottlenga)

vs Sokół Ostróda 2:2 (Ostróda) (Jarzębski, Jońca)

.

Olimpia II Elbląg

Rezerwy Olimpii Elbląg rundę jesienna zakończyły na 8. miejscu w warmińsko-mazurskiej IV lidze. Runda wiosenna rozpocznie się w drugi weekend marca (11-12 marca). Jak co roku do drużyny przymierzani są kolejni zawodnicy z drużyn juniorskich Akademii Olimpii.

Cechą szczególną tegorocznych przygotowań jest duża rola rozgrywek futsalu. Już w ubiegłym roku Olimpijczycy próbowali swoich sił w tej odmianie piłki nożnej, w tym roku futsalu jest jeszcze więcej. To na piłkarzach rezerw zbudowano zespół, który w barażach wywalczył awans do II ligi futsalu. Młodzi piłkarze na co dzień występujący w IV lidze z bardzo dobrej strony pokazali się na turnieju finałowym Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U17, w rozgrywkach grupowych wygrali dwa razy, raz przegrali. Ze względu na niekorzystny bilans bramkowy nie awansowali do fazy pucharowej turnieju.

Podopieczni Karola Przybyły rozegrali do tej pory siedem sparingów. Bilans: 4 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki. W sobotę o godzinie 14 na boisku przy ul. Skrzydlatej żółto-biało-niebiescy zmierzą się z czwartoligowym Jeziorakiem Iława.

Sparingi Olimpii II Elbląg

vs Jaguar Gdańsk 5:3 (Elbląg) (Kottlenga x2, Szantyr, Sznajder, Berdyczko)

vs Zatoka Braniewo 3:0 (Elbląg) (Szantyr, Panek, Gorzycki)

vs Polonia Pasłęk 4:3 (Elbląg) (Szantyr, Kozera, Panek, Dziurdzia)

vs Żuławy Nowy Dwór Gdański 0:0 (Elbląg)

vs Zatoka Braniewo 4:1 (Elbląg) (Gorzycki x2, Tobojka, Dziurdzia

vs Grom Nowy Staw 1:3 (Elbląg) (Leszczyński)

vs Czarni Pruszcz Gdański 1:4 (Elbląg), (Dziurdzia)