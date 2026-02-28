Cztery walki, cztery zwycięstwa. Aleksandra Kocięba z Truso Elbląg zdobyła mistrzostwo Polski w wadze powyżej 78 kilogramów na Mistrzostwach Polski do lat 21.

W Poznaniu trwają Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 21 w judo. Ze stolicy Wielkopolski do Elbląga ze złotym medalem w wadze powyżej 78 kilogramów wróci Aleksandra Kocięba z elbląskiego Truso. Faworytka nie zawiodła i wygrała wszystkie swoje cztery walki. Najbardziej emocjonująca było starcie z Karoliną Matusiak z TKS Judo Toruń. Torunianka prowadziła (2 razy yuko), Elblążanka odpowiedziała techniką wycenioną na waza-ari. Jak się później okazało, ten pojedynek przesądził o zdobyciu złota przez judoczkę Truso; rywalka zdobyła srebro. Brązowy medal przypadł Marii Bukowskiej z Janosika Bielsko – Biała. W trakcie turnieju doszło też do wewnątrz klubowej rywalizacji pomiędzy Aleksandrą Kociębą, a Zuzanną Młocicką, która ostatecznie uplasowała się na czwartym miejscu.