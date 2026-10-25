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Złoto Elblążanina w sambo

 Elbląg, Złoto Elblążanina w sambo
fot. nadesłana

Sebastian Śliwa z Elbląga wygrał turniej w sambo, który odbywał się w Wielkiej Brytanii.

24 października odbyły się międzynarodowe zawody sambo w Kent (Wielka Brytania). Wystartował w nich Elblążanin Sebastian Śliwa w wadze do 79kg zdobywając dla Polski złoty medal. Pokonał zawodników z Bułgarii, Mołdawii i Wielkiej Brytanii i został wyróżniony nagrodą „Duch Walki" jako najlepszy zawodnik turnieju!

To ogromne wyróżnienie i dowód na to, że ciężka praca, charakter i serce do walki przynoszą efekty.


A moim zdaniem...

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