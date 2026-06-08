Złoty i Srebrny IKS ATAK Elbląg

Siatkarze Integracyjnego Klubu Sportowego Atak Elbląg I obronili zeszłoroczny tytuł i zdobyli złote medale podczas Mistrzostw Polski niepełnosprawnych w piłce siatkowej plażowej, które odbyły się na boiskach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Drzonków w dniach 5-7 czerwca w Zielonej Górze.

Najlepszą drużyną, bez straty seta okazał się pierwszy zespół IKS Atak Elbląg, a drugie miejsce zajął IKS Atak Elbląg II. W Mistrzostwach Polski wystąpiły zespoły reprezentujące jednostki PZSN "Start" w Polsce, w których zawodnicy trenują piłkę siatkową plażową tj. Elbląg, Jelenią Górę, Łódź, Wrocław i Zieloną Górę: Wyniki turnieju: 1. IKS Atak Elbląg I – 10 pkt 2. IKS Atak Elbląg II – 9 pkt 3. Start Zielona Góra I – 6 pkt 4. Start Zielona Góra II – 4 pkt 5. Start Łódź – 2 pkt 6. Weteran Jelenia Góra – 1 pkt Ekipa z Wrocławia startowała poza konkursem. Dziękujemy Elbląg w Formie, Miasto Elbląg za wsparcie finansowe.

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