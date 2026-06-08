Złoty i Srebrny IKS ATAK Elbląg
Siatkarze Integracyjnego Klubu Sportowego Atak Elbląg I obronili zeszłoroczny tytuł i zdobyli złote medale podczas Mistrzostw Polski niepełnosprawnych w piłce siatkowej plażowej, które odbyły się na boiskach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Drzonków w dniach 5-7 czerwca w Zielonej Górze.
Najlepszą drużyną, bez straty seta okazał się pierwszy zespół IKS Atak Elbląg, a drugie miejsce zajął IKS Atak Elbląg II. W Mistrzostwach Polski wystąpiły zespoły reprezentujące jednostki PZSN "Start" w Polsce, w których zawodnicy trenują piłkę siatkową plażową tj. Elbląg, Jelenią Górę, Łódź, Wrocław i Zieloną Górę:
Wyniki turnieju:
1. IKS Atak Elbląg I – 10 pkt
2. IKS Atak Elbląg II – 9 pkt
3. Start Zielona Góra I – 6 pkt
4. Start Zielona Góra II – 4 pkt
5. Start Łódź – 2 pkt
6. Weteran Jelenia Góra – 1 pkt
Ekipa z Wrocławia startowała poza konkursem. Dziękujemy Elbląg w Formie, Miasto Elbląg za wsparcie finansowe.