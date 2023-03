Złoty medal i tytuł Mistrza Polski dla pary z Elbląga

W miniony weekend nasze pary wzięły udział w najwyższych rangą krajowych zawodach czyli Mistrzostwach Polski w 10 tańcach, które odbyły się w Koninie (4-5 marca 2023). Złoty medal i tytuł Mistrza Polski w kategorii Juniorzy wywalczyła para Malwina Cybulska i Błażej Jezierski. Łącznie zawodnicy Elbląskiego Klubu Tańca JANTAR przywieźli jeden złoty, jeden srebrny i trzy brązowe medale.

Kat. MP Juniorzy OPEN 10 D

1. Jezierski Błażej - Cybulska Malwina

3. Józefowicz Marceli - Kawa Julia

5. Żmijewski Marcel - Ciechorska Michalina

8. Woliński Bartosz - Saryk Amelia

Kat. MP Młodzież OPEN 10 T

7. Zieliński Jakub - Nycnerska Olga

Kat. MP Młodzież Starsza OPEN 10 T

5. Skwira Paweł - Siudzińska Aleksandra

Kat. MP Dorośli OPEN 10 T

6. Skwira Paweł - Siudzińska Aleksandra

Kat. MP Senior I OPEN 10 T

2. Szar Jarosław - Szar Katarzyna

4. Tomczak Rafał - Tomczak Barbara

Kat. MP Senior II OPEN 10 T

3. Tomczak Rafał - Tomczak Barbara

4. Szar Jarosław - Szar Katarzyna

5. Dziurawiec Mariusz - Dziurawiec Agnieszka

Kat. MP Senior III OPEN 10 T

3. Jankowski Wiesław Piotr - Jankowska Maria

Przed naszymi parami już nie długo kolejne wyzwanie i sprawdzian. W dniach 25-26 marca odbędą się w Elblągu Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowo tanecznym weekendzie! Impreza odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej.

Bilety na Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich można nabyć:

• online

• w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

• w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Organizatorem Mistrzostw Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i Polski Związek Sportu Tanecznego.

Patronat Honorowy: Polski Komitet Olimpijski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.