Złoty początek elbląskich kajakarzy w Bydgoszczy

Silvant Elbląg ponownie na podium! Nasi reprezentanci rozpoczęli rywalizację w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży od mocnego uderzenia i dwóch złotych krążków na dystansie 500 metrów.

Doskonałe wiadomości przybyły do nas z Bydgoszczy, gdzie dziś (31 lipca) rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sprincie kajakowym. Reprezentanci UKS Silvant Kajak Elbląg rozpoczęli rywalizację od wywalczenia dwóch złotych medali.

O to, że Julia Piasecka przywiezie krążek, można było być spokojnym, biorąc pod uwagę dotychczasowe występy elbląskiej juniorki w tym sezonie. W Bydgoszczy również nie zawiodła, sięgając po złoto w konkurencji jedynek (K1) na 500 metrów. Kajakarka wygrała swój bieg eliminacyjny i bez problemu awansowała do finału. W walce o medale ponownie pokazała rywalkom plecy, uzyskując czas 1:56,26 min. Srebro wywalczyła Oliwia Borucka z KKW 1929 Kraków (strata 1,67 sek.), a brąz przypadł Martynie Kowalczyk ze Zrywu Wolsztyn (strata 2,71 sek.).

Julia Piasecka (fot. Silvant Kajak Elbląg)

O tym, że elbląskie osady czwórek na 500 metrów są w ścisłej krajowej czołówce bez względu na kategorię wiekową, wiemy od lat. Do starszych kolegów dołączyli juniorzy młodsi trenowani przez Pawła Krause. Osada w składzie: Bogumił Daczkowski, Kacper Dębowski, Arkadiusz Wieteska i Rafał Stańczewski potwierdziła ogromną siłę elbląskiego klubu. Dystans 500 metrów pokonali z czasem 1:32,893 min, wyprzedzając o 2,584 sekundy osadę Posnanii Poznań oraz o 3,84 sekundy KSC Olsztyn. W tej konkurencji rozegrano od razu wyścig finałowy.

Mistrzostwa Polski Juniorów i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży potrwają do niedzieli (2 sierpnia). Mamy nadzieję, że to nie koniec kolejnych sukcesów medalowych dla Elbląga.