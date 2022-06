Złoty Ryszard Grzelak

Ryszard Grzelak wywalczył dwa złote medale na mistrzostwach Polski weteranów w tenisie stołowym. Elblążanin triumfował w grze pojedynczej i podwójnej w kategorii 50 – 59 lat.

Od 3 do 5 czerwca w Gliwicach trwały mistrzostwa Polski weteranów w tenisie stołowym. Elblążanin Ryszard Grzelak startował w kategorii 50 – 59 lat.

Droga po medal w grze singlowej rozpoczęła się od rywalizacji w grupie. Zwycięstwo 3:0 nad Jackiem Balawajderem z Pszowa i porażka 2:3 z Tadeuszem Piotrowskim z Zawiercia dały elblążaninowi awans do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie.

Przez kolejne rundy elblążanin przechodził jak burza bez straty seta. Aż do ćwierćfinału. Po dwóch setach Ryszard Grzelak przegrywał 0:2 ze Zbigniewem Sobków ze Strzelina. Gra się jednak do trzech wygranych setów, a trzy kolejne elblążanin wygrał. Półfinałowy rywal Wacław Suchecki z Gliwic zdołał wygrać tylko jednego seta i to Ryszard Grzelak zameldował się w finale.

W starciu o złoto z Krzysztofem Pińskim z Nowej Wsi Lęborskiej emocji nie brakowało. Pierwszy set pada łupem rywala, w drugim elblążanin doprowadza do remisu, trzeci znów dla tenisisty z Nowej Wsi Lęborskiej, czwarty dla elblążanina. O złocie decyduje piąty set. Próbę nerwów lepiej wytrzymuje Ryszard Grzelak, który oddał rywalowi sześć punktów i to na jego szyi zawisł złoty medal.

Obaj finaliści stworzyli parę deblową. I przez turniej deblowy przeszli jak burza. Pierwsze sety oddali rywalom dopiero w półfinale, kiedy to po emocjonującym pięciosetowym pojedynku zapewnili sobie możliwość gry o złoto. W finale zmierzyli się z Tadeuszem Piotrowskim z Zawiercia i Krzysztofem Piotrowskim z Torunia. Rywale wygrali pierwszego seta, ale kolejne trzy padły już łupem Ryszarda Grzelaka i Krzysztofa Pińskiego.

Mistrzostwa Polski Weteranów w kategorii 50 – 59 lat Ryszard Grzelak zakończył z dwoma złotymi medalami.

Gra pojedyncza

vs Jacek Balawajder 3:0 (3, 4, 3) – mecz w grupie

vs Tadeusz Piotrowski 2:3 (-7, 7, 8, -7, -8) – mecz w grupie

vs Zbigniew Ratuszniak 3:0 (8, 6, 4)

vs Jarosław Żołądkowski 3:0 (11, 9, 5)

vs Adam Reucki 3:0 (10, 8, 2)

vs Zbigniew Sobków 3:2 (-9, -10, 8, 8, 7) - ćwierćfinał

vs Wacław Suchecki 3:1 (4, 7, -11, 3) - półfinał

vs Krzysztof Piński 3:2 (-9, 7, -7, 9, 6) - finał

Gra podwójna (w parze z Krzysztofem Pińskim)

pierwsza runda – wolny los

vs Andrzej Rechenek i Michał Klassa 3:0 (10, 6, 9)

vs Krzysztof Ramenda i Zbigniew Sobków 3:0 (5, 9, 5) - ćwierćfinał

vs Konsstantyn Puszkariów i Adam Kieroński 3:2 (-5, 8, -4, 7, 8) - półfinał

vs Tadeusz Piotrowski i Krzysztof Piotrowski 3:1 (-10, 9, 5, 9) - finał