Zmarł Adam Prus (aktualizacja)

Najłatwiej było opisać Go jako człowieka sportu. Można go było spotkać na koszykarskich parkietach albo na basenie. W obu miejscach zaszczepiał miłość do sportu. Dziś (4 stycznia) zmarł Adam Prus.

Był człowiekiem sportu. To on w Szkole Podstawowej nr 11 wypatrywał koszykarskie talenty. W 2004 r. trenowana przez niego drużyna dziewcząt (rocznik 1991) zdobyła mistrzostwo Polski w swojej kategorii wiekowej. Był trenerem koszykarskiej drużyny seniorów Truso Elbląg, która kilka lat temu występowała w III lidze.

Oprócz tego był... instruktorem ratownictwa wodnego WOPR, instruktorem pływania, sternikiem motorowodnym i żeglarzem jachtowym. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 11.

„W tych trudnych chwilach cała społeczność szkoły łączy się w bólu z rodziną oraz najbliższymi zmarłego. Pozostawiamy po sobie wspomnienie człowieka, który wierzył w potencjał każdego ucznia i potrafił wydobyć z niego to, co najlepsze.” - możemy przeczytać w mediach społecznościowych szkoły.

Zmarł po ciężkiej i długotrwałej chorobie w wieku 51 lat (urodził się 4 października 1974 r.). O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy, kiedy będą znane ich szczegóły.

 

Aktualizacja z 5 stycznia

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 stycznia. Msza św. w kościele pw. Wszystkich Świętych rozpocznie się o godzinie 9.30. Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po mszy św. na Cmentarzu Agrykola.

  • Zawsze uśmiechnięty, waleczny do końca. Optymista mimo przeciwności losu, człowiek przez duże "C". Niech dobry Bóg przyjmie Ciebie do Swego Królestwa. Do zobaczenia Adaś mam nadzieję.
    Paweł G.(2026-01-04)
  • Bylismy kiedys na kolonii. Zawsze usmiechniety i pomocny. Profesjonalista pasjonat sportow wszelakich. Trzym sie Adasko. Do zobaczenia po drugiej stronie :))
    Lucky loser(2026-01-04)
  • Wspaniały człowiek, trener oraz nauczyciel z ogromnym poczuciem humoru. To był zaszczyt być Pana Adama podopiecznym. Do zobaczenia coach.
  • Pamietam, jak kiedys wakacje spedzalismy tam, gdzie Adam byl tez ratownikiem (wtedy byl ratownikiem wodnym). Akurat znalismy sie z osiedla, wiec sobie gadalismy z nim. Pamietam, ze zapytalem go o akcje ratownicza, jaka prowadzil i opowiedzial mi o tym jak wyciagnal z jeziora 90kg upitego typa. Typ przezyl, zawdziecza Adamowi zycie. Zrozumialem dokladnie skale tej akcji, gdy sam zrobilem uprawnienia mlodszego ratownika. To byly czasy, gdy do topielcow podplywalo sie i ciagnelo chwytem ratowniczym. Pamietalem o tej rozmowie i zawsze zastanawialem sie, czy podjalbym sie samodzielnie akcji z 90kg pijanym topielcem. Tamten czlowiek mial szczescie spotkac Adama. Adama zapamietam jako zawsze usmiechnietego, bardzo postawnego i z poczuciem humoru faceta. Ciezko sie pisze o Adamie w czasie przeszlym. Bardzo wielka strata, dla sportu, dla spoleczenosci (Nad Jarem, uczniow i nauczycieli 11tki) i przede wszystkim dla rodziny. Najszczersze kondolencje dla rodziny Adama.
    Czlowiek z Nad Jarem(2026-01-05)
  • Adama pamiętam jeszcze z lat 90tych kiedy pracował jako ratownik w ośrodku Elzam w Bogaczewie... Bardzo przykra wiaodomość
    Smutno(2026-01-05)
  • @Czlowiek z Nad Jarem - Popiersie człowiek a nie typ a po drugie zastanawiasz się nad wagą to ty nigdy nie byłeś i nie będziesz ratownikiem.
  • Wyrazy współczucia dla rodziny. Spoczywaj w spokoju Adasiu.
    marek W(2026-01-05)
  • Wyrazy głębokiego współczucia
    Justyna O.(2026-01-05)
  • Dziękujemy za lata treningów pływania.
    Rodzice, Zawodnicy UKS Orlik(2026-01-05)
