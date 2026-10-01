Znajdź swój trening na jesień

Masz ochotę się porządnie zmęczyć? A może potrzebujesz rozciągnięcia, wzmocnienia albo chwili wyciszenia? W programie Aktywuj się z MOSiR-em znajdziesz różne sposoby na aktywność – niezależnie od tego, czy lubisz intensywny trening, ćwiczenia przy muzyce, spokojniejszą pracę z ciałem czy ruch w wodzie. Wybierz swoją formę i znajdź zajęcia, na które będziesz chciał wracać.

Lubisz mocniejszy trening?

Jeżeli podczas aktywności lubisz poczuć, że naprawdę pracujesz, mamy kilka propozycji dla Ciebie. Turbo Spalanie to intensywny trening inspirowany Tabatą, oparty na krótkich, wymagających seriach ćwiczeń i przerwach na odpoczynek. To propozycja dla osób, które chcą popracować nad kondycją, siłą i wydolnością. Z kolei na Brzuchu i Pośladkach skupiamy się na mięśniach brzucha, pośladków i nóg. To zajęcia dla osób, które chcą wzmocnić te partie, poprawić stabilizację i przy okazji popracować nad sylwetką.

Wolisz trening przy muzyce?

FitStep łączy fitness z elementami tańca. Dynamiczne ćwiczenia wykonywane w rytm muzyki angażują całe ciało, pomagają poprawić kondycję i koordynację, a przy tym dają sporo energii. Podobnie jest z Zumbą, która łączy trening z prostymi układami choreograficznymi i muzyką inspirowaną rytmami z różnych stron świata. Dostępne są grupy początkujące i zaawansowane, dzięki czemu można wybrać poziom odpowiedni dla siebie.

Chcesz wzmocnić ciało, ale bez szybkiego tempa?

Pilates opiera się na precyzji, kontroli ruchu i świadomej pracy mięśni. Szczególną uwagę poświęca się mięśniom głębokim, stabilizacji, postawie i oddechowi. To dobry wybór dla osób, które chcą poprawić sprawność i jakość codziennego ruchu, a jednocześnie zależy im na dokładnym wykonywaniu ćwiczeń. Dostępne są dwie grupy – podstawowa i zaawansowana, dzięki czemu można dopasować poziom do własnego doświadczenia.

Potrzebujesz więcej uwagi dla kręgosłupa?

Wiele godzin spędzanych przy biurku, komputerze czy za kierownicą sprawia, że warto zadbać o mięśnie odpowiedzialne za stabilizację i prawidłową postawę. Zdrowy Kręgosłup to zajęcia wykorzystujące ćwiczenia wzmacniające, rozciągające i mobilizujące, które pomagają poprawić sprawność i swobodę ruchu. To propozycja zarówno dla osób prowadzących siedzący tryb życia, jak i tych, które chcą uzupełnić swój trening o spokojniejszą pracę nad ciałem.

A może potrzebujesz trochę zwolnić?

Body&Mind łączy ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z elementami relaksacji. To zajęcia dla osób, które chcą popracować nad sprawnością i elastycznością, ale jednocześnie znaleźć chwilę na oddech i wyciszenie. Pomaga rozwijać siłę, elastyczność i równowagę, a koncentracja na wykonywanych pozycjach i oddechu pozwala oderwać się od codziennego pośpiechu.

W październiku zamiast Jogi – Stretching

W październiku czeka nas również tymczasowa zmiana w grafiku. Joga zostanie na ten miesiąc zastąpiona przez Stretching. Zajęcia będą odbywały się w tych samych terminach i w tej samej sali – w poniedziałki o godz. 19:00 oraz w środy o godz. 17:00. Od listopada Joga wróci do stałego harmonogramu.

Stretching to propozycja dla osób, które chcą skupić się na rozciąganiu, elastyczności i większej swobodzie ruchu.

Nie tylko sala fitness

Aktywuj się z MOSiR-em to również zajęcia w wodzie. Poranki Aqua Fitness, Aqua Fitness oraz Aqua Senior odbywają się w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka i na Krytej Pływalni. Dzięki różnemu charakterowi zajęć można wybrać zarówno bardziej dynamiczny trening, jak i spokojniejszą formę aktywności.

Znajdź coś dla siebie

Nie ma jednej właściwej formy ruchu. Jedni lubią intensywny trening, inni najlepiej czują się przy muzyce, a jeszcze inni potrzebują spokojniejszego tempa i chwili wyciszenia. Właśnie dlatego Aktywuj się z MOSiR-em to kilka różnych sposobów na aktywność w jednym programie. Wybierz zajęcia, które pasują do Ciebie, Twoich możliwości i Twojego planu dnia. A potem po prostu zacznij.

Pełny, aktualny harmonogram zajęć, informacje o cenach oraz szczegóły dotyczące poszczególnych treningów znajdziesz na stronie mosir.elblag.eu.