Żniwiarze z pierwszym tytułem w historii

Kolejny sezon Grand Prix Elbląga w koszykówce 3×3 dobiegł końca. Po dziesięciu emocjonujących turniejach po raz pierwszy w historii triumfowali Żniwiarze, wyprzedzając na ostatniej prostej Szalone Bobcats. Zobacz zdjęcia.

Finałowe rozstrzygnięcia zapadły 1 kwietnia w hali Szkoły Podstawowej nr 12, a na parkiecie pojawiło się 6 z 10 zgłoszonych drużyn. Przed rozpoczęciem wiedzieliśmy, że o mistrzostwo mogą powalczyć dwie ekipy – Szalone Bobcats oraz Żniwiarze, natomiast ostatnie miejsce podium jest wciąż w zasięgu FC Po Nalewce oraz All-In Hoopers.

Po rozegraniu meczów grupowych spodziewaliśmy się, że w decydującym meczu ostatniego turnieju naprzeciw siebie staną drużyny Żniwiarzy oraz FC Po Nalewce i faktycznie tak się stało. W tym pojedynku lepsi okazali się Żniwiarze, którzy tym zwycięstwem przypieczętowali triumf nie tylko w finałowej kolejce, ale również w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Ponadto był to ich pierwszy tytuł w historii rozgrywek, a warto przypomnieć, że są z nami od samego początku, czyli od sezonu 2021/22. Dotychczas mogli pochwalić się tytułem wicemistrza oraz dwoma trzecimi miejscami.

Końcowe zestawienie najlepiej pokazuje, jak duże znaczenie miała regularność na przestrzeni całego sezonu. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęli Szalone Bobcats, którzy przez cały sezon utrzymywali pozycję lidera, jednak nie udało im się zagrać w meczu finałowym i tym samym stracili szansę na tytuł. Na trzeciej pozycji uplasowali się zawodnicy FC Po Nalewce, którzy wczoraj dotarli do finału, a tuż za podium zakończyli sezon All-In Hoopers.

Puchary, medale i gadżety otrzymali nie tylko zawodnicy drużyn z TOP3, ale także zwycięzca konkursu rzutów za dwa punkty. W tym roku najlepszy w tej konkurencji okazał się Krystian Burchardt z ekipy Szalone Bobcats, który trafił 3 z 5 rzutów.

Dziękujemy wszystkim drużynom za udział i zaangażowanie podczas 5. sezonu Grand Prix Elbląga w koszykówce 3x3. Podziękowania kierujemy również do sponsora tytularnego – firmy Okna Tüfe – za wsparcie całego cyklu. Do zobaczenia na kolejnych koszykarskich wydarzeniach!