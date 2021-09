Zobacz podniebny rekord świata oczami skoczka

Ostatni Baltic Wingsuit Meet w Elblągu (23-27 sierpnia), o czym informowaliśmy, przyniósł rekord świata skoczków lecących w formacji wingsuit za samolotem. Zobacz nagranie Tomasza Nowickiego z bicia rekordu i galerię zdjęć z podniebnych zmagań.

„To jest wolność. To jest prawdziwa wolność, bo nie myślisz o tym, co będziesz robić jutro, co robiłeś wczoraj, myślisz o tym, co robisz tu i teraz” - tak w nagraniu o ekstremalnej dyscyplinie sportu mówi jeden ze skoczków spadochronowych.

W całym Baltic Wingsuit meet wzięło udział niemal 30 skoczków. Od 23 do 27 sierpnia podbijali elbląskie niebo, a jeden z ich lotów zaowocował pobiciem rekordu świata. Jak to wyglądało? Możemy przekonać się z dołączonego nagrania.

Taki lot w kilkunastoosobowej formacji, „zgranie się” z wszystkimi innymi i odpowiednie ustawienie z samolotem, to, jak można się domyślić, niełatwe zadanie, wymagające udziału doświadczonych sportowców.

- Cała ta operacja polega na ogromnej synchronizacji 18 skoczków i pilota – mówił Piotr Walasek tuż po pobiciu rekordu w rozmowie z portEl.pl. - Co przeżywamy w powietrzu? Ja spokój, to jedyne, co mi zostaje, gdy leci na mnie 18 osób z prędkością 200 km/h, a obok mnie leci samolot. Tylko spokój – podkreślił.

Rekord pobili: Piotr Walasek, Dominik Grajner, Dawid Winczewski, Jakub Mijakowski, Janusz Paliszek-Saładyga, Marek Skowron (Finlandia), Mariusz Ozga, Dariusz Kobyłecki, Christian Busch, Daniel Ossio (Szwajcaria), Michał Poradowski, Sebastian Konopka, Charlie Hutchinson (Wielka Brytania), Paweł Kowal, Michał Brosig, Gerald Schmidt (Niemcy), Dorota Kankowska i Tomasz Nowicki. Za sterami samolotów siedzieli Bartłomiej Ledwon i Marcin Winiarski.

- Wingsuiting to sport ekstremalny, w którym skoczek ubrany w specjalny kombinezon skacze z dużej wysokości: z samolotu, szczytu urwiska, wysokiej budowli a następnie szybuje. Lot kończy się otwarciem spadochronu i lądowaniem. Kombinezon wingsuit zmniejszając prędkość opadania i zwiększając prędkość w poziomie pozwala na znacznie dłuższe przebywanie w powietrzu – pisaliśmy na naszych łamach o tej ekstremalnej dyscyplinie sportowej.

Na profilu Sowinsky na YouTube znajdziemy więcej podniebnych materiałów wideo z imprezy.