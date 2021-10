Żółto-biało-niebiescy zagrają z brązowymi

Cieszy, że nastąpiło zwolnienie blokady i Olimpia przełamała serię dwóch meczów bez zwycięstwa. W Puławach los oddał to, co zabrał w meczu z Lechem II Poznań i tym razem to żółto-biało-niebiescy wyszarpali komplet punktów w końcowych fragmentach. W sobotę kolejne emocje związane z pojedynkiem z Garbarnią Kraków.

- Przygotowania zaczęliśmy już w poniedziałek. Do meczu wyjdzie nam osiem jednostek treningowych plus dwie analizy przeciwnika - informuje Kamil Wenger, dodając - Takie zwycięstwo jak ostatnio buduje, ale z drugiej strony nie możemy dopuszczać do nerwowych sytuacji jak w meczach z Lechem i Kaliszem, bo uciekają nam punkty. Najbliższy rywal Olimpii, prowadzony przez trenera Macieja Musiała, dotychczas grał na wyjazdach sześciokrotnie i wciąż czeka na komplet punktów. Blisko przełamania złej passy byli w ostatniej kolejce w meczu z rezerwami Lecha. Ostatecznie pojedynek zakończył się remisem 1:1, ale po strzelonej bramce w 86 minucie, oczami wyobraźni dopisywali 3 punkty. W piłce nożnej gra się jednak do końca i tym razem ten nieco wyświechtany slogan się urzeczywistnił. Lech II strzelił gola w 94 minucie i po raz pierwszy w sezonie zakończył spotkanie podziałem punktów. Dla Garbarni był to piąty remis (czwarty na wyjeździe). "Brązowi" mimo wszystko drugi mecz z rzędu zdobywają punkty. Wcześniej, w ramach 10. kolejki, wygrali z GKS-em Bełchatów 1:0. Przed pojedynkiem z Olimpią, drużyna z Krakowa zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów. Żółto-biało-niebiescy plasują się na miejscu 5. z 18 "oczkami". - Zespół Garbarni jest po prostu mocnym przeciwnikiem, który po słabym początku wszedł na falę wznoszącą. Grają typowo krakowską piłkę, czyli dużo podań, utrzymywania się przy piłce. Sztab szkoleniowy przedstawił nam również słabsze strony zespołu z Krakowa i chcemy je wykorzystać - dodał Kamil Wenger. W Garbarni drugi sezon z rzędu występuje były piłkarz Olimpii - Daniel Morys, który w sezonie 2019/2020 zaliczył 17 występów (15 ligowych, 2 w PP). Jego udział przeciwko byłym kolegom jest raczej pewny, w przeciwieństwie do Guilherme (Olimpia), który nie zagra z powodu nadmiaru żółtych kartek. Do dyspozycji trenera Grzegorczyka będzie natomiast Hubert Krawczun, który w Puławach musiał odcierpieć przymusową pauzę za kartki. Blisko zawieszenia, obecnie z trzema "żółtkami", są Krasa, Sienkiewicz oraz Piekarski. Jeśli chodzi o urazy wciąż poza grą pozostaje Witan oraz Bartlewski, także Marcel Zając i Ilias El Bouh. Bilans meczów: 10 spotkań: 3 zwycięstwa Olimpii, 3 remisy, 4 zwycięstwa Garbarni bilans bramkowy: 13:13 Mecze w Elblągu: 5 spotkań: 1 zwycięstwo Olimpii, 2 remisy, 2 zwycięstwa Garbarni bilans bramkowy: 6:5 dla Garbarni 06.10.2012 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 1:1 (Kolosov) 08.05.2013 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 1:0 01.09.2013 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 2:0 (Kolosov x2) 05.04.2014 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 0:2 (Kolosov, Sedlewski) 28.10.2017 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 1:1 (Bojas) 20.05.2018 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 0:2 09.11.2019 r. Olimpia Elbląg – Garbarnia Kraków 1:1 (Miller) 25.07.2020 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 3:2 (Kordykiewicz, Wenger) 05.12.2020 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 1:2 (Surdykowski) 29.05.2021 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 2:3 (Kamiński, Bartlewski, Zyska) Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków w sobotę, 9 października, o godz. 15.. Transmisja spotkania w aplikacji mobilnej eWinner oraz na platformie streamingowej www.sportize.pl Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

qba