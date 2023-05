Zrobił to! Karaś z ekstremalnym rekordem

Pochodzący z Elbląga Robert Karaś ustanowił nowy rekord świata na dystansie dziesięciokrotnego Ironmana. Podczas zawodów w Brazylii pokonał 38 km na basenie, 1800 km na rowerze i 422 km biegu w czasie 164 godzin, 14 minut i 2 sekundy!

To był wyścig przede wszystkim samego ze sobą, walka z wycieńczonym organizmem, ekstrema do granic możliwości. Robert Karaś postawił wszystko na jedną kartę, by osiągnąć cel – pobić rekord świata na dystansie - 10-krotnego Ironamana w triathonie. Im bliżej było mety, tym bardziej kontuzje dawały się we znaki, podobnie jak krótkie przerwy na sen.

- Doznałem kolejnej kontuzji, zapalenia mięśnia piszczelowego przedniego. Najlepsze jest to, że drugi zawodnik Jurand – doznał w ciągu 5 minut podobnej kontuzji. Mi zostało 50 km, Jurandowi 200 km. Niestety do mety trzeba będzie iść, tego nie da rady przerobić, nie da rady biec. Wiem że jest problem z wynikami (serwer z wynikami na żywo z powodu zbyt dużej liczby wejść jest zablokowany – red.). Może za 10 godzin będę na mecie, Jurand za 40 – mówił Robert Karaś na nagraniu umieszczonym na jego oficjalnym koncie na Instagramie w piątek, 26 maja, ok. godz. 21 polskiego czasu.

Wcześniej doznał zerwania więzadeł w kolanach, jego team informował o ekstremalnym bólu i zmęczeniu.

- Mieliśmy parę przerw, w których wycieńczone nogi obkładaliśmy lodem i masowaliśmy. Niektórzy mówią, że już końcówka dystansu. Jednak bieg przed ponad 40 km nie będzie niczym przyjemnym – pisali team Karasia na Instagramie, gdy do mety pozostał dystans jednego maratonu. – Robert trzyma w kieszeni figurkę, drewnianego lwa od synka. Myślę, że robi większą robotę niż nam się wydaje – dodali.

W sobotę, 27 maja, po godz. 10 czasu polskiego (w Brazylii była noc), po 164 godzinach, 14 minutach i 2 sekundach Robert Karaś zameldował się na mecie. Pobił rekord świata na tym dystansie o 18 godzin, udowadniając że jest ekstremalnie wytrzymałym zawodnikiem.