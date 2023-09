Zumba dla przedszkolaków i szkolniaków

Energetyczna muzyka, proste kroki i wspaniała zabawa. Tak wyglądają zajęcia Zumba KIDS, które są nowością w ofercie Aktywuj się z MOSIR-em. Ćwiczenia skierowane są dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Jesteśmy już po pierwszych zajęciach ZUMBA KIDS i już wiemy, że był to strzał w dziesiątkę. Dzieci bardzo lubią taniec i ruch, a w połączeniu z muzyką gwarantują dobry początek do rozwijania aktywności fizycznej, pasji i przełamania barier. Dodatkowym atutem ćwiczeń jest towarzystwo rówieśników, które pozwala pokonać nieśmiałość i buduje pewność siebie. ZUMBA KIDS prowadzona jest w formie zabawy, bez presji, a prosta choreografia pozwoli dzieciom na jej odtworzenie w domowych warunkach w ramach specjalnego występu dla rodziców.

Zajęcia odbywają się w soboty o godz. 10:00 (przedszkolaki od 4 do 6 lat) oraz 11:00 (szkolniaki od 7 do 12 lat) w sali fitness w budynku Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1. Liczba miejsc ograniczona, maksymalnie do 30 osób w grupie. Koszt jednorazowego wejścia na zajęcia to 18 zł, a cena karnetu upoważniającego do wejścia 4 razy w miesiącu to 60 zł. Bilety można nabywać tuż przed zajęciami w kasie lodowiska.

Zachęcamy także do zapoznania się z nowym harmonogramem oraz skorzystania z pozostałych zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Poznaj szczegóły.